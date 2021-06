NickWatch, c’est la montre intelligente et connectée pour les plus petits de la maison | La technologie

in

La NickWatch est la nouvelle montre connectée pour les plus petits de la maison et qui vient de la main de Nickelodeon. Son design est destiné à imiter le fait d’être un jouet, mais sous cette façade se trouve une horloge connectée.

Les montres connectées font partie de notre quotidien, ces gadgets que l’on place au poignet sont là pour rester et la grande majorité des entreprises ont choisi de créer leurs propres versions.

Dans la plupart des cas on voit toujours qu’elles sont destinées à un public adulte, Nickelodeon a décidé que cela devait changer et vient de présenter sa première smartwatch pour les plus petits de la maison.

Ils ont nommé cette montre intelligente NickWatch et l’ont conçue pour ressembler à un bracelet jouet. En fait, à première vue, elle ne ressemble pas du tout à un appareil intelligent. Cette conception est un succès car elle encouragera l’utilisation par les plus petits, bien qu’en vieillissant, ils puissent changer le bracelet pour un sans les visages de leurs personnages de dessins animés préférés.

La NickWatch possède des fonctionnalités qui permettent aux parents d’enfants de communiquer avec eux à l’aide de la montre.. Cette communication est bidirectionnelle, les parents peuvent envoyer des messages et appeler tandis que les enfants peuvent répondre en utilisant la fonction de conversion de la voix en texte ou en répondant avec des messages prédéterminés dans la montre.

De plus, la NickWatch a une fonction qui permet aux parents ou tuteurs légaux de connaître la position des personnes qui portent la montre. Cet emplacement peut être connu grâce à l’utilisation d’une application mobile gratuite qui comprend le NickWatch et qu’il est destiné à être présent au téléphone des responsables des nourrissons.

La proposition NickWatch est intéressante et c’est toujours un mouvement curieux, maintenant nous devrons attendre le jour officiel de son lancement pour connaître tous les détails, ainsi que le prix. Eh bien, c’est le facteur différentiel de ce produit, selon l’étiquette, il peut être plus ou moins attrayant.