Nicky et Kathy Hilton viennent de porter cette marque folle et abordable au yoga

Habituellement, lorsque nous voyons des célébrités dans la nature, elles sont habillées de la tête aux pieds avec des vêtements de créateurs, mais ce n’est pas toujours le cas.

Le dimanche, Kathy Hilton et nicky hilton a secoué les tenues les plus mignonnes d’Old Navy pour un cours de yoga dans un parc de Los Angeles, et dire que nous sommes obsédés, serait un euphémisme !

Avec des tapis de yoga en remorque, les stars de Paris in Love ont été vues marcher vers leur classe dans les leggings à poche cachée PowerSoft Light Compression Extra High-Waisted d’Old Navy dans différents imprimés. Nicky a complété son look avec la veste zippée Slouchy Sherpa de la marque et Kathy est restée au chaud avec la veste matelassée à capuche neutre et résistante à l’eau et au gel. La meilleure partie? Leurs looks sont tellement abordables!

