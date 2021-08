Nicky Jam & Bizarrap entrent dans l’histoire avec leur Music Session.

Si vous pensiez que Bizarrap ne pouvait pas me surprendre davantage avec ses invités, vous vous trompiez complètement. Et il semble qu’une voie de collaborations avec des artistes portoricains à succès se soit ouverte qui promet au producteur argentin une liste de sorties explosives.

Après le succès de sa Music Session avec Eladio Carrión, Nicky Jam débarque au studio Bizarrap pour entrer dans l’histoire. Le légendaire joueur de reggaeton est passé devant le micro pour jouer dans la session numéro 41 et collaborer pour la première fois avec un artiste argentin.

Ses rimes incroyables et les différents bars en anglais font entrer le flow le plus caractéristique du portoricain avec une base indubitable du producteur. Il n’est pas étonnant que cette union ait récolté plus de 8 millions de vues sur YouTube quelques heures seulement après son lancement. Bizarrap bat à nouveau des records !

Nicky Jam est l’une des plus grandes figures de la musique latine urbaine. En plus d’être dans l’industrie depuis des années et des années, leurs chansons sont devenues de véritables hymnes. Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Karol G et Ozuna font partie de ceux qui ont collaboré avec le chanteur.

Nul doute que la présence de Nicky dans le studio Bizarrap est devenue l’un des grands jalons de la carrière de l’Argentin, qui, enfant, rêvait de l’arrivée de ce jour. Mais il n’a pas été le seul à l’avoir célébré, puisqu’il a également révolutionné ses plus de neuf millions d’abonnés.

Les dernières sessions Bizarrap ont présenté le talent d’Eladio Carrión, Snow Tha Product, L-Gante, YSY A et Nathy Peluso, entre autres. Des référents et des promesses de la scène urbaine qui ont aussi donné de quoi faire parler sur la chaîne YouTube du producteur.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la séance n°41 ?