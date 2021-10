McDonalds Nicky Jam et McDonald’s avec concert virtuel : VOIR GRATUITEMENT

Si vous êtes ici c’est parce que vous ne voulez pas manquer le super concert virtuel de Nicky Jam ce dimanche 17 octobre. Pour clore avec style la célébration du Mois du patrimoine hispanique, l’artiste s’est joint à McDonald’s et à l’artiste visuel de Houston GONZO247 pour célébrer Ritmo y Color. C’est une expérience unique qui élève les voix et les histoires de la communauté hispanique à travers l’art et la musique.

Dans le cadre du programme récemment lancé, les restaurants McDonald’s des communautés aux racines latino-américaines profondes sont engloutis par l’art des artistes visuels latinos. Des artistes, comme GONZO247, transforment les restaurants en expressions vivantes de leur culture. L’art atteindra également les foyers à travers le pays avec des concerts virtuels gratuits mettant en vedette certains des plus grands artistes de la musique urbaine latine d’aujourd’hui.

Ce dimanche 17 octobre, vous pourrez profiter de cette expérience en écoutant les meilleurs tubes de Nicky Jam à 20 h HE. Alors marquez vos calendriers pour voir ce qu’ils ont en magasin : McDonald’s, Nicky et GONZO247.

GONZO247, a transformé un restaurant McDonald’s du quartier Gulfgate / Pine Valley en une œuvre d’art. Sa pièce intitulée « Arte sin Barreras » (Art sans barrières) est disponible à partir du jeudi 7 octobre et s’inspire de l’histoire de sa famille qui a entrepris un voyage inconnu et incertain, migrant du Mexique au Texas à la recherche d’une nouvelle vie. et avec la vision d’aller au-delà de vos propres attentes.

Concert virtuel avec Nicky Jam : Les mélomanes de partout au pays sont invités à se joindre à la piste de danse (virtuelle) le dimanche 17 octobre à 20 h HE. Nicky Jam montera sur scène lors d’un concert virtuel gratuit où il présentera ses derniers tubes. L’art de GONZO247 prendra vie pendant le concert, offrant aux fans un espace virtuel où ils pourront voir, entendre et célébrer la culture latino.

Ritmo y Color fait partie de l’engagement continu de McDonald’s à entretenir et à entretenir des relations avec la communauté hispanique à travers des expériences qui favorisent la fierté latino.

Les fans peuvent visiter www.ritmoycolormcd.com pour s’inscrire au concert virtuel gratuit et obtenir plus de détails sur les collaborations artistiques passionnantes. Ci-dessous, vous pouvez voir Nicky Jam inviter ses fans à ne pas manquer le concert ce dimanche 17 octobre à 20 h HE.

Il convient de mentionner que Cazzy & Mariah Angeliq ont également rejoint la cause, que vous pourrez voir le 5 décembre.