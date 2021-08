Nicky Jam se laisse tenter dans “Miami” Découvrez-le !

in

L’un des grands pionniers du genre urbain, Nicky Jam, présente son nouveau single “Miami”. Les fans peuvent désormais regarder le nouveau clip via leur chaîne YouTube

A de nombreuses reprises, les relations de couple sont mises à rude épreuve par l’intervention de “tiers en désaccord” et c’est de cela que traite le sujet “Miami”. Une histoire de vie courte et très courante dans laquelle un homme est tenté de trahir sa partenaire, avec une fille qui représente quelque chose de nouveau, de différent et d’interdit.

La chanson présente des producteurs tels que Dj Luian, Mambo Kingz et Neneto, sous les ailes du label La Industria INC / Sony Music Latin.

« Miami » s’ouvre sur un clip officiel, une production audiovisuelle pleine d’émotion et de couleurs vives, sous l’objectif du « maître » des clips de genre urbain, Jessy Terrero.

« Je pense que vous allez adorer cette chanson. Il raconte une réalité très importante de la société dans laquelle nous vivons et, en plus, cela nous a donné l’occasion de raconter une histoire de déchirement”, explique l’artiste.

Le clip vidéo a été produit par Cinema Giants INC et comme prévu, il a été enregistré dans la ville de Miami, en Floride. Pour cette raison, la cinéaste Jessy Terrero n’a pas manqué l’occasion de montrer les meilleurs “scraps” de la ville du soleil. Des grands balcons avec vue sur la mer, aux audacieuses rues « mayas » où règne la vie nocturne.

Claudia Bouza est le nom de cette femme éblouissante qui a été choisie par Nicky Jam pour participer à son nouveau clip vidéo à Miami, la ville de Floride où elle réside était là où elle a pu rencontrer la chanteuse portoricaine.

À cet endroit, ils ont réalisé que sa complicité était si grande qu’ils se sont réconciliés instantanément, à partir de là, elle a su qu’elle serait le membre et la protagoniste parfaits pour le clip de son nouveau succès. Claudia a une assez longue histoire dans le mannequinat, de plus, elle a un grand nombre de followers sur Instagram, ce qui fait d’elle une influenceuse potentielle dans ce domaine.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Qu’est-ce que tu en penses? Comme toujours, nous vous laissons le lien pour que vous puissiez en profiter :