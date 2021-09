Nicky Minaj et les limites des célébrités sur le covid-19

Voici comment le covid-19 attaque complètement les non vaccinés 5:10

. – Avez-vous vu les tweets de Nicki Minaj expliquant pourquoi elle ne sera pas vaccinée contre COVID-19 ? Parlons d’eux.

Lundi, Minaj a déclaré que son cousin à Trinidad, d’où est originaire la superstar, “ne se fera pas vacciner parce que son ami l’a mis et est devenu impuissant. Ses testicules ont gonflé”.

Il n’y a aucun lien entre les vaccins COVID-19 et l’infertilité, comme l’expliquaient les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, en août.

Cette peur infondée n’est pas nouvelle, a déclaré à CNN la docteure Yvonne Maldonado, experte en vaccins et pédiatre, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques de la Stanford University School of Medicine.

“Mon Dieu, les gens disent cela à propos de tous les vaccins depuis aussi longtemps que je me souvienne”, a déclaré Maldonado, qui préside également le Comité des maladies infectieuses de l’Académie américaine de pédiatrie. “Il n’y a aucune preuve que ce vaccin affecte le développement ou la fertilité.”

Minaj a également suggéré qu’elle n’était pas vaccinée, affirmant qu’elle attendait jusqu’à ce qu’elle sente qu’elle “a fait suffisamment de recherches”.

Le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, a réfuté l’affirmation du rappeur le “New Day”.

“Le Journal of the Medical Association a examiné spécifiquement les problèmes de fertilité et n’a trouvé aucun problème de fertilité”, a-t-il déclaré. « J’apprécie que vous vouliez faire des recherches. [La información] C’est là. Je souhaite le meilleur à l’ami de son cousin, mais ce n’est pas lié au vaccin.”

Les limites de l’influence des célébrités

Il peut être facile, d’une certaine manière, de s’inquiéter, de se demander : les tweets de Minaj pourraient-ils aggraver un problème grave ? Après tout, à travers le pays et à travers toutes les données démographiques, les préoccupations liées aux vaccins et le rejet total des vaccins restent un problème.

Cependant, cette ligne de pensée semble un peu hâtive et interprète peut-être même mal la dynamique plus large de l’influence des célébrités en politique.

Minaj n’est pas la seule célébrité dont la domination a fait l’objet d’un examen minutieux, et elle ne sera certainement pas la dernière.

Selon Mark Harvey, auteur du livre de 2018, “Celebrity Influence: Politics, Persuasion and Issue-Based Advocacy”, il existe généralement deux types de pouvoir des célébrités : “la capacité de ‘mettre en évidence’ les problèmes dans les médias et de persuader le public. “.

Fondamentalement, les célébrités ne sont pas persuasives tout le temps sur tous les sujets. Leur influence est compliquée par une variété de facteurs, y compris leur expérience, leurs affiliations avec des groupes de défense et leur lien avec le problème (pensez à Ellen DeGeneres ou Billy Porter sur les droits LGBTQ).

Mais Harvey fait valoir que ce que nous voyons avec la pandémie de coronavirus, et en particulier avec les vaccins contre le covid-19, est complètement différent.

“La question est que se passe-t-il lorsqu’une célébrité essaie de persuader sur une question controversée, sur quelque chose que les gens sont tellement divisés qu’ils ne vont pas changer d’avis, sur des questions comme le contrôle des armes à feu et l’avortement ? Je pense que nous avons un. un moment comme celui-là “, a déclaré Harvey à CNN, ajoutant que la fracture culturelle est beaucoup plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était dans les années 1950, quand Elvis Presley a pu se faire vacciner contre la polio sur ” The Ed Sullivan Show ” et convaincre les adolescents sceptiques de se faire vacciner.

“Aujourd’hui, Nicki Minaj dit quelque chose sur certains sujets, et il ne va probablement pas du tout bouger l’aiguille”, a déclaré Harvey. “En gros, les gens de droite vont dire : ‘Ecoute, Nicki Minaj. Elle est géniale.’ Et les gens de gauche peuvent dire : ‘Elle a une mauvaise influence’. Et c’est probablement la fin.”

Cela ne veut pas dire que les gens ont tort d’être irrités par les tweets de Minaj. En ne soutenant pas pleinement la mine de données démontrant l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre le covid-19, le rappeur et chanteur a peut-être contribué à brouiller les pistes à un moment où la clarté est urgente.

La lutte contre le covid-19 aux États-Unis

Les Noirs et les Latinos sont devenus de manière disproportionnée plus malades et hospitalisés à cause de COVID-19 aux États-Unis, et de nouvelles recherches de l’Université Johns Hopkins révèlent que, dans la plupart des États, les deux groupes représentent une proportion plus faible de vaccinations que de cas.

Alors que COVID-19 devient de plus en plus la pandémie des non vaccinés, les dirigeants communautaires et les défenseurs de la santé appellent les Américains à se faire vacciner pour éviter de nouvelles dévastations dans des populations déjà vulnérables. Ils ont lancé des campagnes, planifié et promu davantage de cliniques de vaccination et même établi des partenariats avec des salons de coiffure et des salons de coiffure dans l’espoir d’atteindre plus de personnes qui restent sceptiques.

Certains dirigeants et médecins disent qu’ils se battent pour dissiper les mythes et la désinformation sur le vaccin qui continue de se propager dans la communauté noire.

Le Dr Jayne Morgan, directrice exécutive du groupe de travail Covid chez Piedmont Healthcare Corporation à Atlanta, a déclaré que Minaj était « scientifiquement irresponsable » dans ses tweets et qu’il serait plus productif pour Minaj de partager les informations des médecins.

“[Sus comentarios] ils rendent notre travail d’autant plus difficile si nous devons continuer à lutter contre la désinformation », a déclaré Morgan à CNN.

Bien sûr, le problème est beaucoup plus important que Minaj. Joe Rogan, Rob Schneider, Chet Hanks – De nombreuses célébrités ont critiqué les vaccins contre le covid-19 ou se sont lancées dans des théories du complot sauvages.

Le travail continue.

Nicquel Terry Ellis de CNN a contribué à ce rapport.