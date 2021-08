Nico Ali Walsh : le petit-fils de Muhammad Ali fait ses débuts en boxe professionnelle avec Top Rank

Un Ali montera à nouveau sur un ring de boxe. La légende de Muhammad Ali transcende toutes les générations. De ses neuf enfants, seule Laia, née du troisième mariage de ‘The Greatest’, a suivi ses traces. Son héritage n’est pas comparé à celui de son père, même si pendant de nombreuses années, elle a été considérée comme la meilleure combattante de l’histoire. L’émergence de noms tels que Claressa Shields, Amanda Serrano ou Katie Taylor (avant eux aussi Cecilia Braekhus) ouvre le débat sur cette liste historique, mais Laia était très grande : elle a pris sa retraite invaincue en 24 combats (21 victoires par KO) et a été onze fois championne du monde (en deux poids).

A part elle, aucun des proches de Cassius Clay n’avait voulu tenter sa chance sur les seize cordes, jusqu’à présent. Ce sera son petit-fils, Nico Ali Walsh, qui le prouvera. Le jeune homme, 20 ans, est le fils de la plus jeune fille de ‘The Greatest’, Rashida et Robert Walsh, un ancien sergent du Corps des Marines des États-Unis. Nico a une expérience amateur de 30 combats et a décidé de se lancer dans le domaine professionnel ce samedi (dans les duels avant Franco vs Moloney 3).

Le destin a voulu qu’une coïncidence importante se produise. Nico Ali Walsh fera ses débuts sous l’égide de Top Rank (a signé un contrat multi-combats), entreprise dirigée par Bob Arum. Le promoteur vétéran de 89 ans était également le manager de son grand-père depuis 1966, lorsqu’il occupait le poste de vice-président de la société Main Bout, qu’Ali lui-même avait créée pour promouvoir ses événements. Arum est l’un des promoteurs les plus réputés de l’histoire (il a créé sa propre entreprise en 1976) et a reconnu à plusieurs reprises que la première fois qu’il a vu un match en direct, c’était lorsqu’il a organisé le premier duel avec Ali (vs George Chuvalo en 1996 ) .

Nico Ali Walsh n’aura pas des débuts faciles. Il affrontera son compatriote américain Jordan Weeks (4-1, 2 KO) dans un match de quatre tours au poids moyen. En plus du rival compliqué, la pression de l’héritage de son grand-père sera présente. Nico est formé par Sugarhill Steward, également le gestionnaire de Tyson Fury. De plus, il combinera la boxe avec ses études, puisque Il étudie l’économie à l’Université du Nevada, située à Las Vegas.