Nico entre dans la liste De la Fuente en U21

11/05/2021

Act à 12h43 CET

Marc Escola

Après avoir su que Gavi Il est toujours dans l’absolu, autre effectif du Barça habituel en équipe première, Nico González, répétez l’appel avec le Équipe d’Espagne U21. Les belles performances du milieu de terrain avec les Catalans ont été bénéfiques pour que Luis de la Fuente continuez à lui faire confiance sur votre chemin Classement pour le Championnat d’Europe 2023. Certains anciens joueurs du Barça aiment Miranda (Bétis), Abel Ruiz (Braga) ou Sergio Gomez (Anderlecht) Ils sont également entrés dans la liste du sélecteur.

De la source comprend également les nouvelles de Manu Sanchez (Osasuna), Sergio Camello (Mirandes), Julen Lobete (Real Sociedad) et José Gragera (Sporting de Gijón), en plus du retour d’un footballeur avec qui il avait déjà eu dans la génération précédente et qui après avoir surmonté deux blessures musculaires revient sur la liste, comme Oihan sancet (Club athlétique).

L’équipe des moins de 21 ans continuera avec la phase de qualification, dans le groupe C qu’il commande avec 12 points après les quatre matchs disputés. Les garçons de la source joueront leurs deux matches officiels de visite contre malt et Russie. Le premier d’entre eux le vendredi 12 novembre au stade Centenarium de Ta’Qali avant malt et la seconde le mardi 16 novembre à la Khimki Arena avant Russie.

OFFICIEL | Appel au @SeFutbol Sub-21 pour les engagements de l’équipe de Luis de la Fuente contre Malte et la Russie appartenant à la phase de qualification pour le Championnat d’Europe 2023. ℹ️ https://t.co/1Gep4dgDZE #U21EURO pic.twitter.com/PmM8WPLcFH – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 5 novembre 2021

L’APPEL DE L’ESPAGNE U-21:

Gardiens de but: Ayesa, J. García et Agirrezabala.

Défenses: Miranda, Manu Sánchez, Fontán, Urko, Hugo, Francés et Víctor Gómez.

Milieu de terrain: Vencedor, Gragera, Turrientes, Nico, Sancet, Rodri, Campos et Lobete.

Avant: Karrikaburu, Abel Ruiz, Camello, Sergio Gómez et Williams Jr.