Nico González, appelé avec les U21

30/09/2021 à 14:02 CEST

Blanchiment d’Arnau

Luis de la Fuente a également présenté son appel pour les prochaines réunions du Équipe nationale espagnole U21. Le technicien de la ‘rojita’ a sorti son équipement pour la tour de qualification des moins de 21 ans européens de l’année 2023 avec de nombreuses nouveautés, dont met en évidence l’appel de l’azulgrana Nico González.

Ce mercredi met en lumière d’autres nouveautés comme celles de Gaizka Ayesa et Urko González de Zárate, de la Royal Society, ainsi que Raul Moro, du Latium. De plus, Abel et Bryan reviennent de l’absolu et d’autres ont été écartés.

🗣️ Luis de la Fuente : “Je suis très heureux d’avoir la contribution d’Abel Ruiz. C’est un joueur qui fait très partie du groupe. ” #U21EURO pic.twitter.com/L35BTxiRaB – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 30 septembre 2021

Abel Ruiz et Bryan Gil reviennent dans le «rouge» et Brahim est exclu

Abel Ruiz et Gryan Gil reviennent “avec les petits” dans un appel dans lequel souligne l’absence d’un sélectionnable plus que désirable : Brahim Díaz.

Le joueur de Malaga de Milan, qui la saison a commencé comme un coup, n’a pas été convoqué avec l’absolu et il devait au moins aller en U21. Il semble que son absence dans les deux équipes n’ait rien à voir avec les décisions de l’entraîneur, car a terminé son dernier match ‘touché’.

“Brahim a un très haut niveau. Il atteint un niveau très important de continuité, de confiance et de maturité », a déclaré Luis de la Fuente en salle de presse.

⚠️ OFFICIEL | Luis de la Fuente présente son APPEL pour les prochains matchs du @SeFutbol Sub-21. 🇪🇸 Notre équipe nationale affrontera dans l’@EstadioCartuja les 3ème et 4ème jours de la Phase de Qualification pour le Championnat d’Europe 2023. ALLEZ POUR TOUS, ÉQUIPE !! pic.twitter.com/AwqZDXBR2i – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 30 septembre 2021

Arnau Tenas ‘tombe’ de l’appel

Une nouvelle étape commence dans la ‘rojita’. Après avoir disputé les Jeux européens et olympiques, Luis de la Fuente a publié la liste des joueurs qui disputeront les premiers matchs suivants de Diplôme européen 2023.

Lors du dernier appel du 26 août, Arnau tenas il était le seul joueur du Barça qui était avec les U21, depuis Riqui Puig et Mingueza ne sont plus sélectionnables. Un autre nom qui a été envisagé était celui de Nico González, qui a enfin eu la chance d’être sélectionné pour les prochaines réunions. Celui qui a été écarté pour les prochains matches est le gardien catalan.

Sur la liste de Luis Enrique quatre blaugranas sont allés à l’Absolu, dont Gavi se démarque. Seul Nico González dans le ‘rouge’, où oui Il y a cinq anciens joueurs du Barça -Miranda, Sergio Gómez, Abel Ruiz, Raúl Moro et Rodri Sánchez-. Ceux de Luis de la Fuente ils affronteront au stade Cartuja les 3e et 4e jours de la phase de qualification pour le Championnat d’Europe 2023.