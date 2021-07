Nico Gonzalez espère avoir plus d’occasions à Barcelone

Le milieu de terrain de Barcelone Nico Gonzalez espère avoir plus de chances en équipe première après avoir fait ses débuts samedi lors de la victoire amicale de pré-saison du club contre Gérone.

Le joueur de 19 ans a raté la victoire contre Nastic en raison d’une maladie, mais était dans l’équipe samedi et a réussi une heure avant d’être remplacé.

Nico est l’un des nombreux jeunes sur le point de faire son entrée dans l’équipe première sous peu et l’adolescent apprécie d’être avec l’équipe senior.

« Ce sont de très bonnes personnes et ils ont très bien accueilli tous les jeunes. Je suis très à l’aise et très heureux. Je me suis très bien entraîné et j’espère avoir plus d’opportunités comme celle-ci », a-t-il déclaré.

« Au début, étant un match de pré-saison, il est plus difficile de commencer, mais nous avons eu de très bonnes minutes, avec les buts et la plupart des occasions en première mi-temps. Nous les avons un peu enfermés et nous avons eu de très bons sentiments. »

Origine | Mundo Deportivo