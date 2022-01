Nico Hischier marque en prolongation, les Devils battent les Capitals

Nico Hischier a marqué son deuxième but du match avec 2:04 à jouer en prolongation pour donner aux Devils du New Jersey une victoire de 4-3 sur les Capitals de Washington dimanche.

Washington s’est rallié à la fin du temps réglementaire pour forcer les prolongations, Nic Dowd tirant les Capitals dans un but avec 6:38 à jouer et Conor Sheary égalant avec 3:47 à jouer.

« C’était un match nul, donc rien n’est encore perdu », a déclaré Hischier. « C’est donc vraiment important, surtout dans une salle comble, tout le monde a ressenti l’énergie de Washington. Il est donc très important de rester concentré et de comprendre que ce n’est pas encore fini et de jouer avec l’état d’esprit que vous venez de bloquer. C’est comme ça que je procède et je pense que tout le monde l’a compris. »

Yegor Sharangovich et Damon Severson ont marqué en 1:14 de la première période pour les Devils, et John Carlson a marqué pour Washington avec 47 secondes à jouer dans la période.

Nico Hischier des Devils du New Jersey, en haut à gauche, célèbre avec ses coéquipiers, de gauche à droite, Jack Hughes, Ty Smith (24) et Nathan Bastian (14) après avoir marqué le but gagnant en prolongation d’un match de hockey de la LNH contre les Capitals de Washington , dimanche 2 janvier 2022, à Washington. (AP Photo/Luis M. Alvarez)

Hischier a donné une avance de 3-1 au New Jersey 22 secondes après le début de la deuxième période.

Mackenzie Blackwood a effectué 27 arrêts pour les Devils. Ilya Samsonov a stoppé 33 tirs pour les Capitals.

Washington a joué sans les attaquants Nicklas Backstrom et TJ Oshie en raison d’une maladie non liée au COVID-19.

« Je ne pense pas que nous ayons assez bien joué », a déclaré l’entraîneur de Washington Peter Laviolette. « Je ne suis pas sûr que cela ait à voir avec la nouvelle que deux gars allaient être rayés. Il est difficile de dire que c’est la raison pour laquelle nous avons perdu. Je peux vous dire les raisons pour lesquelles nous avons perdu. Souhaitons-nous Ouais, mais c’est la main que nous avons reçue aujourd’hui et nous devons faire un meilleur travail dans le jeu avec cela sur le côté, nous devons faire un meilleur travail dans le jeu. «

Alain Nasreddine a dirigé les Devils pour un deuxième match consécutif. L’entraîneur Lindy Ruff a été testé positif au COVID-19 avant le match de vendredi.

« Vous gagnez en confiance », a déclaré Nasreddine. « Nous nous sentions bien dans notre jeu, pour être honnête. Même cette troisième période, je pensais que nous avions fait beaucoup de bonnes choses et les gars parlaient sur le banc. Vous pouviez sentir la bonne énergie même après le troisième but et nous l’avons pris à des heures supplémentaires et a trouvé un moyen de gagner. »

Le New Jersey a remporté sa troisième victoire consécutive au classement général, battant Washington pour la première fois depuis le 22 février 2020.

« Nous en parlions avant le match, c’est sûr », a déclaré Hischier. « Si vous regardez nos matchs de l’année dernière contre eux ou même le match plus tôt dans la saison cette année, nous voulions sortir et les battre et je pense que vous pouviez le voir dès le début. Et, oui, ça fait du bien que nous ayons enfin je les ai. »

NOTES : Le D du New Jersey Dougie Hamilton a été touché au visage avec une rondelle en première période et n’est pas revenu. Nasreddine a déclaré que Hamilton était en cours d’évaluation à l’hôpital. « Quand Dougie est tombé, c’était difficile à voir », a déclaré Severson. « Il a tiré haut là-bas. Il a pris une rondelle de sa mâchoire et a pris quelques points de suture et ne se sentait pas si bien après celui-là. Vous ne voulez jamais voir ce genre de choses. … Backstrom n’a joué que trois matchs cette saison… Les Capitals ont envoyé F Aliaksei Protas à Hershey de la LAH.

SUIVANT

Devils : accueillez Boston mardi soir.

Capitales : À St. Louis le vendredi soir.