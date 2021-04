Nico Hülkenberg, chauffeur de réserve Aston Martin

08/04/2021 à 14:25 CEST

Aston Martin a confirmé Nico Hülkenberg comme pilote officiel de réserve et de développement pour la saison 2021. L’Allemand a une vaste expérience et était déjà pilote de cette formation à son époque en tant que Force India, entre 2012 et 2016. Il a également disputé deux Grands Prix en dernier. année, lorsque l’équipe s’appelait Racing Point, remplaçant Sergio Perez (Anniversary GP, à Silverstone) et Lance Stroll (Eifel GP, au Nürburgring), après que les deux pilotes ont été testés positifs pour le coronavirus.

Hülkenberg Le joueur de 33 ans a totalisé 176 grands prix de F1 avec Williams, Sauber et Renault, ainsi que ses passages chez Force India et Racing Point.

« C’est formidable de signer cet accord bien à l’avance. Je suis très heureux de travailler à nouveau avec cette équipe, avec laquelle j’ai conduit plusieurs fois au cours de ma carrière. Évidemment, j’espère que Sebastian (Vettel) et Lance (Stroll) le feront. pas d’accident, mais l’équipe sait qu’elle peut me faire confiance et que je suis tout à fait prêt à relever ce défi », dit-il. Hülkenberg.

«Il sera également intéressant de contribuer au développement de l’équipe tout au long de la saison, et j’ai hâte de réaliser de superbes chronos», ajoute l’Allemand, en relation avec le travail sur le simulateur.

«Nous sommes ravis de pouvoir accueillir officiellement Nico dans l’équipe en tant que pilote de réserve et de développement pour l’équipe Aston Martin Cognizant Formula 1. En ces temps difficiles, l’exigence d’un pilote de réserve compétent et expérimenté est particulièrement importante. Nico a prouvé l’année dernière qu’il pouvait monter dans la voiture et performer superbement à tout moment; maintenant, avec une marge supplémentaire de préparation et d’intégration, nous savons que nous pouvons faire confiance à Nico pour faire un excellent travail & rdquor;, il a apprécié Otmar Szafnauer, directeur exécutif de l’équipe