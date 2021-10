Nico Hulkenberg est en tête de la liste IndyCar de McLaren

McLaren envisage de faire rouler une troisième voiture en IndyCar en 2023, et Zak Brown a confirmé que Nico Hulkenberg est en tête de liste des options dont dispose l’équipe en termes de pilotes.

L’Allemand a conduit une Flèche McLaren SP autour de Barber Motorsports Park lors d’un test plus tôt cette semaine, réalisant plus de 100 tours, son meilleur étant à un peu plus d’une seconde du meneur David Malukas.

C’était la première fois qu’il conduisait en IndyCar et a déclenché des rumeurs selon lesquelles il suivrait les traces de Romain Grosjean et rejoindrait la série américaine à l’avenir.

Alors que le test visait davantage à voir s’il aime conduire les voitures que si McLaren veut le signer pour l’avenir, Brown a admis qu’il s’agissait d’une option qu’ils envisageaient sérieusement.

« Je pense que l’IndyCar récompense les conducteurs agressifs, je considère Nico comme un conducteur qui prend le volant, comme on dit, un terme américain », a déclaré l’Américain.

« Nous ne ferons certainement pas rouler une troisième voiture à temps plein l’année prochaine, nous allons faire rouler une voiture à Indianapolis et nous avons l’intention de faire rouler une voiture plus tard dans l’année en prévision d’un programme à temps plein pour une troisième [car] en 2023.

« Nico veut voir ce qu’est l’IndyCar, nous verrons comment Nico s’en sortira, cela fera partie du processus, une fois que nous aurons appuyé sur la gâchette de cette troisième voiture qui pourrait être dans cette voiture et Nico est juste vers le haut de cette liste.

Bonjour de Barber.👋@HulkHulkenberg pic.twitter.com/3O73hy0WId – Flèche McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 25 octobre 2021

Bien que Hulkenberg n’ait jamais travaillé avec McLaren auparavant, il a travaillé avec l’un des principaux membres de leur équipe, le directeur de l’équipe Andreas Seidl.

Seidl était chez Porsche lorsque Hulkenberg a piloté pour l’équipe au Mans en 2015, remportant l’emblématique course de 24 heures en partageant une voiture avec Earl Bamber et Nick Tandy.

Brown dit que l’histoire entre les deux Allemands l’a aidé à faire monter Hulkenberg dans la voiture pour le test.

« Andreas m’a présenté Nico », a-t-il ajouté.

« Je connaissais Nico, mais ils ont une bonne histoire. Andreas m’aide quand et où il le peut si j’ai besoin d’une faveur, alors il a définitivement aidé Nico à jouer. »

Si Hulkenberg veut le troisième siège McLaren en 2023, il devra peut-être lutter contre la concurrence de son ancien pilote de F1, Stoffel Vandoorne, qui est aussi va tester avec l’équipe.