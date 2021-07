“Nico Hulkenberg et Daniil Kvyat sur la liste restreinte de Williams”

Williams envisagerait d’autres pilotes, pas seulement Valtteri Bottas, si George Russell est appelé par Mercedes pour la saison prochaine.

Un « échange d’emploi » entre le Finlandais et le Britannique a été évoqué, Mercedes se demandant si le moment est venu de promouvoir son pilote junior Russell sur la sellette aux côtés de Lewis Hamilton.

Cela laisserait un poste vacant chez Williams, où Russell est « en prêt » depuis trois ans – et bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un « atterrissage en douceur » car cela signifierait une voiture beaucoup moins compétitive, il pourrait y avoir un certain attrait pour Bottas à revenir au seule autre équipe de F1 pour laquelle il a piloté.

Mais selon le journaliste et intervieweur de Formula1.com Lawrence Barretto, Williams n’a pas qu’un seul nom sur sa liste restreinte s’il perd les services de Russell pour 2022.

Barretto comprend qu’en dessous de Bottas sont écrits Nico Hulkenberg et Daniil Kvyat, qui se sont tous deux retrouvés sans siège de course cette saison et servent respectivement de pilotes remplaçants pour Mercedes/Aston Martin et Alpine.

Hulkenberg a passé sa première saison de Formule 1, en 2010, avec Williams avant d’être abandonné l’année suivante au profit de Pastor Maldonado.

Sur une note plus spéculative, il suggère également que Pierre Gasly pourrait être une option s’il devenait “un agent libre”, bien que vous pensiez que le Français devrait lui-même organiser une sortie de l’opération Red Bull car il ne semble pas qu’AlphaTauri ne le fasse pas. garde le.

Quant aux pilotes se dirigeant vers la F1, Barretto a déclaré que Dan Ticktum, membre de l’académie Williams, “avait été envisagé mais aurait abandonné la course”.

Et les principaux prétendants au championnat de F2 sont affiliés à d’autres académies, ce qui rendrait la vie difficile si Williams les voulait – Guanyu Zhou et Oscar Piastri avec Alpine ; Robert Shwartzman avec Ferrari ; Juri Vips, Liam Lawson et Jehan Daruvala avec Red Bull ; et Théo Pourchaire avec Sauber.

Le coéquipier actuel de Russell, Nicholas Latifi, quant à lui, est considéré par Barret comme une “très forte possibilité” de rester pour une troisième saison malgré ses difficultés par rapport au Britannique.

Le PDG et directeur de l’équipe de Williams, Jost Capito, pense que l’équipe basée à Grove devient une option de plus en plus attrayante pour les pilotes, après avoir progressé depuis les jours sombres des dernières saisons. Russell a pris le départ de la dernière course, le Grand Prix d’Autriche, huitième sur la grille.

“Nous constatons de plus en plus d’intérêt de pilotes pour rejoindre Williams à l’avenir”, a déclaré Capito.

“Ils voient qu’il existe un soutien financier approprié et que l’équipe est prête à aller de l’avant et à attirer des pilotes également. Je pense donc que plus nous attendrons, meilleure sera la situation dans laquelle nous serons. »

