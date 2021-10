Nico Hulkenberg «excité» pour les tests IndyCar avec la porte fermée sur sa carrière en Formule 1

Nico Hulkenberg se dit prêt à passer à l’IndyCar – s’il réussit son test pour l’équipe Arrow McLaren SP lundi.

L’Allemand est maintenant réconcilié avec le fait de ne plus jamais être un pilote de Formule 1 à plein temps, ayant effectué neuf saisons complètes entre 2010 et 2019 – n’ayant manqué que 2011 après avoir été abandonné par Williams à la fin de sa première campagne.

L’année dernière, Hulkenberg a remplacé Racing Point pendant trois week-ends de course tandis que Sergio Perez et Lance Stroll ont été mis à l’écart pour cause de maladie.

Par conséquent, sans nouvelle ouverture de F1 à sa disposition pour 2022, le joueur de 34 ans a décidé de tenter sa chance aux États-Unis – et participera au test d’évaluation des recrues et des pilotes au Barber Motorsports Park en Alabama pour voir comment il s’en sort. une IndyCar.

Arrow-McLaren SP envisage d’engager une troisième voiture dans le championnat de l’année prochaine, mais pas depuis le début, dans l’optique d’en faire un engagement à temps plein à partir de 2023.

Ils recherchent un chauffeur pour rejoindre Pato O’Ward et Felix Rosenqvist, et Hulkenberg pourrait bien faire l’affaire.

Je suis heureux d’essayer une voiture Indy et de voir de quoi il s’agit. Je tiens à remercier @ArrowMcLarenSP et Chevy pour cette opportunité dans un délai relativement court. Ce sera génial de conduire une voiture pour la première fois et d’avoir une idée de la série ✌🏼 https://t.co/Gn9bLGg52Z – Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) 20 octobre 2021

« Bien sûr, je suis ravi de recommencer à piloter », a déclaré Hulk à Motorsport.com. « Je ne suis pas au volant depuis, je pense, à peu près un an maintenant – depuis le Nürburgring [Eifel Grand Prix] l’année dernière. Cette folle intervention de dernière minute !

« Je suis excité et j’ai toujours l’impression d’avoir quelques bons tours dans mon pied droit. Il s’agit donc de découvrir le [Indy] auto.

« J’ai regardé les deux dernières courses et mon cœur est en monoplace. Évidemment, la F1 n’aura pas lieu, alors vous cherchez la meilleure alternative et l’IndyCar est définitivement intéressant.

Devenu père fin septembre, Hulkenberg a déclaré qu’il serait prêt à déménager sa famille en Amérique l’année prochaine.

« Je pense que oui, dans les bonnes circonstances, oui », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur cette perspective.

«C’est tout à fait faisable, surtout avec un bébé parce que vous n’avez pas vraiment besoin de retirer les enfants de l’école et tout ça. C’est en fait le moment de le faire.

« [But] ce n’est pas ma décision. C’est la décision de l’équipe, combien de voitures ils mettent dans le championnat.

« Mais nous devons marcher avant de courir. Je ferai le test et après j’en saurai évidemment plus, puis nous nous assoirons ensemble et discuterons.