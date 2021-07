Nico Hulkenberg explique pourquoi Aston Martin a « perdu du terrain »

in

Le pilote de réserve d’Aston Martin, Nico Hulkenberg, doute que l’équipe puisse devenir beaucoup plus compétitive d’ici la fin de la saison.

Hulkenberg pense que les dommages ont été causés par les modifications apportées aux réglementations aérodynamiques pour cette année qui ont le plus affecté Mercedes et Aston Martin.

En 2020, Racing Point, comme on appelait alors Aston Martin, a terminé quatrième du championnat du monde des constructeurs et ne s’est vu refuser la troisième place qu’en raison d’une pénalité de 15 points. Ils ont également remporté le Grand Prix Sakhir à Bahreïn via Sergio Perez.

Mais ce mandat, avec Sebastian Vettel ayant remplacé Perez aux côtés du fils du propriétaire de l’équipe, Lance Stroll, les faits saillants ont été rares. La deuxième place de Vettel au Grand Prix d’Azerbaïdjan est confortablement le meilleur résultat de l’équipe basée à Silverstone jusqu’à présent.

Les travaux de développement sur les voitures 2021 ayant été considérablement réduits par toutes les équipes en raison des changements radicaux de réglementation pour l’année prochaine, Hulkenberg pense qu’être au cœur du milieu de terrain, comme le sont généralement Aston Martin, est aussi bon qu’il le sera généralement. obtenir.

“Aston Martin a suivi le même concept que Mercedes, avec cette inclinaison basse, donc une philosophie aérodynamique différente de celle de la plupart des autres équipes”, a déclaré l’Allemand de 33 ans à RTL, ajoutant que le duo avait “perdu le plus de terrain”.

“En même temps, ils doivent se préparer à l’énorme changement de règles l’année prochaine”, a-t-il poursuivi, The Hulk pensant que les performances d’Aston Martin ne différeront “pas vraiment” cette saison.

Après un départ particulièrement difficile, surtout par rapport à certains des autres pilotes qui avaient changé d’équipe, Vettel a finalement cliqué avec des performances améliorées à Monaco, où il a terminé cinquième, devant Lewis Hamilton, et ce deuxième en Azerbaïdjan.

Dire qu’il avait été “un peu surpris” par les premières luttes du quadruple ancien champion du monde, Hulkenberg a déclaré à propos de Vettel qu’il lui avait “vraiment pris un certain temps pour comprendre la voiture, pour qu’il entre vraiment dedans” et décrivant Bakou comme un « méga point culminant ».

Depuis lors, dit Hulkenberg, les performances de la voiture ont été “plutôt médiocres”, le meilleur résultat obtenu par Vettel ou Stroll dans les trois grands prix suivants ayant été le P8 du Canadien à la course de Styrie.

