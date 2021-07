Nico Hulkenberg fait partie d’une “longue liste” de candidats Williams

in

Nico Hulkenberg est sur la liste de Williams pour un entraînement potentiel en 2022, mais c’est, selon le PDG de Williams, Jost Capito, une “longue” liste.

Hulkenberg a couru pour la dernière fois en Formule 1 à temps plein en 2019 avant d’être abandonné par Renault en faveur de la signature d’Esteban Ocon.

L’Allemand, qui détient le record du plus grand nombre de départs de course sans podium, a refusé de renoncer à son rêve de faire un retour et, la saison dernière, a participé à trois courses avec Racing Point.

Remplaçant comme remplaçant lorsque les pilotes de l’équipe de Silverstone ont été testés positifs pour Covid-19, Hulkenberg a marqué 10 points et a été surnommé le « super sous-marin ».

Cela, cependant, n’a pas suffi pour lui décrocher un siège de course 2021 où il serait en lice pour rejoindre Red Bull.

Ils ont plutôt opté pour Sergio Perez, laissant Hulkenberg assumer un rôle de pilote de réserve avec Aston Martin et Mercedes.

Mais alors qu’à 33 ans et deux ans hors du sport, il peut sembler que ses chances de faire un retour sont minces, Williams a admis qu’ils étaient intéressés.

Mais, a déclaré Capito, il n’est qu’un pilote sur une longue liste.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

« Je pense que pour le moment, nous n’excluons aucun pilote qui serait disponible pour l’année prochaine. Nico est disponible pour l’année prochaine », a déclaré le patron de Williams à The Race.

« Donc, nous avons une liste assez longue. »

Williams, selon le moulin à rumeurs de la F1, aura besoin d’au moins un nouveau pilote la saison prochaine avec George Russell lié à Mercedes.

Le Britannique, qui s’est qualifié P8 pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, serait sur le point de signer un accord pour remplacer Valtteri Bottas.

Toto Wolff est cependant catégorique, il n’a pas encore décidé qui sera le partenaire de Lewis Hamilton en 2021.

“Je pense qu’il est important pour Valtteri et George de savoir où ils conduiront l’année prochaine et cela va se produire”, a déclaré Wolff.

« Je m’attends à des questions à Spa alors. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.