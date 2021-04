Nico Hulkenberg: “ Je ferais mieux de ne pas regarder Red Bull ou je pleurerai ”

Nico Hulkenberg a plaisanté en disant qu’après avoir été refusé par l’équipe, voir à quel point Red Bull se débrouillait lui donnait envie de pleurer.

Alors qu’Alex Albon avait du mal à impressionner, Hulkenberg était lié à prendre le siège du conducteur thaïlandais pour cette saison tout au long de 2020. En fin de compte, cependant, l’équipe a choisi de signer Sergio Perez à la place.

Le Mexicain a depuis reçu peut-être la meilleure voiture de la grille en tant que Red Bull semble avoir surpassé Mercedes dans l’ordre hiérarchique, avec Max Verstappen remportant la deuxième course de l’année à Imola.

Compte tenu de cela, Hulkenberg ne peut s’empêcher de faire mal quand il voit ce qu’il aurait pu avoir, mais n’y pense pas trop car ses chances de prendre le siège ont été interrompues par la victoire de Perez dans l’avant-dernière course de 2020.

«Je ferais mieux de ne pas regarder Red Bull, car alors je pleurerai», a-t-il déclaré à la chaîne néerlandaise Ziggo Sport.

«Je n’y pense pas. J’ai été en pourparlers avec l’équipe tout au long du second semestre de l’année dernière.

«Les dernières courses, cette période où Perez a commencé à très bien faire, cette victoire à Bahreïn, puis c’était fini.

Il n’a peut-être pas de siège à temps plein cette saison, mais fait toujours partie du paddock en tant que pilote d’essai et de réserve pour Aston Martin et Mercedes.

Il considère son rôle avec l’ancienne équipe comme son rôle principal, car l’équipe allemande a généralement ses pilotes de Formule E en attente.

«Je suis davantage le pilote d’essai d’Aston Martin. Mercedes n’est qu’un petit boulot, pour quelques courses », a-t-il ajouté.

«Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries roulent également en Formule E et en WEC, ils ne sont donc pas disponibles plusieurs fois par an. Pour ces courses, je suis l’homme si quelque chose se passe.

Le compatriote de Hülkenberg, Sebastian Vettel, n’a pas fait le meilleur départ dans la vie à Aston Martin, ne marquant pas de points et étant battu par son coéquipier Lance Stroll lors des deux premières courses.

Plus il se débat, plus on parlera de sa retraite peut-être à la fin de l’année, et s’il le faisait, Hülkenberg serait le favori pour le remplacer.

Néanmoins, le joueur de 33 ans soutient son compatriote pour s’améliorer.

“Il terminera la saison là-bas, je pense, mais il y a encore quelque chose à venir”, a déclaré l’Allemand.

«Cela prend du temps, il ne se sent pas encore tout à fait à l’aise. Vous pouvez le voir sur le chronomètre.

«Mais oui, ce n’est pas ma décision», dit-il.

