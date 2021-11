Nico Hulkenberg met fin à son intérêt pour un passage à l’IndyCar pour des « raisons personnelles »

Nico Hulkenberg a décidé de ne pas poursuivre son passage à l’IndyCar pour des « raisons personnelles » malgré un premier test encourageant.

Le pilote allemand était au Barber Motorsports Park en Alabama le 25 octobre pour essayer une Arrow McLaren SP en vue d’un éventuel passage à la série, peut-être pour une partie de la saison 2022 et toute l’année 2023.

L’ancien pilote de Formule 1 de 34 ans a effectué plus de 100 tours et était à un peu plus d’une seconde du meilleur temps du jour, affirmant qu’il avait trouvé difficile de conduire la voiture car c’était un « monstre de direction » et dont il avait besoin pour aller au gymnase.

Avant le test, Hulkenberg, qui est devenu père pour la première fois fin septembre lorsque sa femme, Egle, a donné naissance à une petite fille, avait déclaré qu’un déménagement en Amérique du Nord était « très faisable » et « en fait le moment de le faire » d’un point de vue familial.

Mais il semble maintenant qu’il ait changé d’avis, après avoir confirmé dans un tweet qu’un changement IndyCar n’était pas à l’ordre du jour pour le moment.

« Mise à jour rapide concernant IndyCar », a tweeté The Hulk. « C’était excitant de tester une IndyCar il y a deux semaines et je suis reconnaissant à Arrow McLaren SP pour cette opportunité.

«Cependant, pour des raisons personnelles, j’ai décidé de ne pas aller de l’avant. Je vous tiens au courant de mes projets futurs.

Aucun siège de course de Formule 1 n’est susceptible de se matérialiser pour Hulkenberg car il ne serait pas un prétendant à la seule place restante sur la grille en 2022 chez Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas.

Cette position semble beaucoup plus susceptible d’aller à un jeune pistolet à Guanyu Zhou ou Theo Pourchaire plutôt qu’au vétéran de 179 départs pour Williams, Force India/Racing Point, Sauber et Renault.

Cette année, Hulkenberg, dont le meilleur résultat en course de F1 a été quatrième à trois reprises, a été le pilote de réserve d’Aston Martin au cas où Sebastian Vettel ou Lance Stroll ne seraient pas disponibles.

Cependant, il n’a pas été obligé de se présenter à un week-end de course jusqu’à présent, contrairement à 2020 à Racing Point lorsqu’il a suppléé Stroll et Sergio Perez dans trois grands prix, bien qu’il n’ait pas pu aligner l’un d’eux comme sa voiture. ne pouvait pas être allumé dans le garage.

Le retrait de Hulkenberg de la compétition pour le troisième siège d’Arrow McLaren pourrait ouvrir la porte à son ancien rival de F1, Stoffel Vandoorne, qui doit également passer un test pendant l’intersaison.