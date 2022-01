Nico Hulkenberg parle de voitures 2022 « assez rapides » après une simulation

Après avoir fait des courses sur simulateur, Nico Hulkenberg dit que les voitures 2022 sont « assez rapides » et pense qu’il sera difficile de les suivre dans l’air sale.

L’un des principaux objectifs des changements de réglementation généralisés qui ont été introduits pour la campagne à venir et au-delà est de créer de meilleures courses sur piste entre les voitures.

Le sport a essayé d’y parvenir en permettant aux pilotes de se suivre plus facilement dans l’air sale, ce qui a été extrêmement difficile ces derniers temps.

Après avoir testé les nouvelles voitures dans le simulateur, je pense que cela restera le cas et ne pense pas qu’elles sont beaucoup plus lentes que les challengers de 2021, comme cela était largement attendu.

« Ils visaient à être un peu plus lents, plus difficiles à conduire, à se concentrer davantage sur les pilotes qui peuvent faire la différence plutôt que sur les performances et l’aérodynamisme de la voiture », a-t-il déclaré dans un communiqué. article LinkedIn.

« D’après mon expérience initiale, cependant, les nouvelles voitures sont sacrément rapides et pas nécessairement plus lentes que la dernière génération. L’expérience de conduite n’a pas beaucoup changé non plus, du moins dans le simulateur.

« Ce sera très intéressant de voir si ces voitures peuvent vraiment mieux suivre la voiture de devant. Dans le simulateur, les vitesses de virage sont extrêmement élevées, donc le risque « d’air sale » est toujours présent et il m’est difficile d’imaginer que suivre une autre voiture confortablement à ces vitesses sera facile.

« Quoi qu’il en soit, j’espère que nous serons positivement surpris. Une fois que les tests de pré-saison commenceront, les pilotes et les équipes découvriront comment les voitures se comportent vraiment sur la piste. »

Avec des voitures si différentes des générations précédentes, elles vont être une quantité inconnue pour les équipes et les pilotes au début de la campagne.

Hulkenberg pense que ceux qui s’habituent d’abord à de telles différences seront extrêmement importants.

« C’est là que le blé sera séparé de l’ivraie, et ce sont les gars qui apprennent vite, s’adaptent vite et s’adaptent bien aux nouvelles conditions qui seront au premier plan au départ », a-t-il ajouté.

« Plus tard dans l’année, les choses peuvent changer car ce sera une énorme courbe d’apprentissage pour toutes les personnes impliquées. Les équipes de course au développement sont en place, feront passer l’ordre dans une si longue saison.

« C’est trop tôt pour faire des pronostics même si je serais très surpris si les meilleures équipes des années précédentes ne seraient pas près de l’avant. »