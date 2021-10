Lorsqu’il s’agit de choisir leurs pilotes, Nico Hulkenberg estime que certaines équipes de Formule 1 ont des « goûts discutables ».

L’Allemand a perdu son siège à la fin de la saison 2019, remplacé par Esteban Ocon chez Renault, et s’il a fait des apparitions en tant que remplaçant depuis lors, il n’a pas pu revenir définitivement sur la grille.

Beaucoup pensent que c’est injuste et c’est uniquement parce qu’il n’offre pas autant aux équipes financièrement que d’autres comme Lance Stroll, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin.

Il pense lui-même que les équipes ne choisissent pas toujours les meilleurs pilotes au moment de décider de leurs alignements et admet que son temps dans le sport est presque définitivement terminé.

« Ouais absolument. Je dois être réaliste là-bas, que ce train est probablement parti, surtout compte tenu de la situation actuelle d’aujourd’hui », a-t-il déclaré. Motorsport.com.

« C’est comme ça. Évidemment, en tant que pilote, vous faites partie du processus de décision, mais les équipes prennent finalement les décisions et certaines équipes ont des goûts ou des prises de décision discutables !

« Et oui, c’est une situation un peu intéressante en F1 en général en ce moment. J’ai l’impression que les 10 meilleurs pilotes, peut-être 12, sont de très haute qualité et de vrais pilotes de premier ordre. Et puis la moitié inférieure, la qualité n’est plus aussi élevée qu’avant. Et il y a beaucoup d’autres facteurs là-dedans.

« Alors évidemment, de mon point de vue, c’est un peu triste et décevant de voir ça, mais c’est comme ça. »

Bonjour de Barber.👋@HulkHulkenberg pic.twitter.com/3O73hy0WId – Flèche McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 25 octobre 2021

Lorsqu’il a rejoint la grille pour la première fois, Hulkenberg était largement considéré comme l’un des plus grands jeunes talents du monde et quelqu’un qui pouvait gagner des championnats du monde, sans parler des courses.

En fin de compte, cependant, il n’a même jamais terminé dans les trois premiers en raison d’une combinaison de plusieurs facteurs tels que des erreurs, la malchance et le fait qu’il n’a jamais conduit une voiture de pointe.

Cela aurait pu être si facilement différent, avec lui sur le point de rejoindre Mercedes lorsque Ross Brawn l’a choisi comme plan B si Lewis Hamilton avait décidé de ne pas le rejoindre en 2013 et que Red Bull le considérait pour cette année avant d’opter pour Sergio Perez.

Néanmoins, s’il admet qu’il aurait pu prendre de meilleures décisions au début de sa carrière, il n’a pas beaucoup de regrets et est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées.

« Je veux dire, il y a toujours des choses que vous pouvez faire mieux, mais avec le recul… ce n’est pas ma personnalité de m’attarder sur cela si longtemps et autant », a ajouté Hulkenberg.

« Bien sûr, il y avait des choses que j’aurais pu faire différemment – ​​en fait, plus tôt dans ma carrière – et orienter les choses vers des situations différentes. Et, bien sûr, j’ai appris de ceux-ci, mais… c’est fait.

« Donc, je n’ai pas trop de regrets, pour être honnête. J’ai vraiment passé un bon moment. »

