Nico Hulkenberg remplit le double rôle de réserve pour Mercedes et Aston Martin

Nico Hulkenberg sera pilote double réserve pour Aston Martin et Mercedes cette saison, a-t-il confirmé.

Le pilote allemand est sans siège permanent sur la grille de Formule 1 depuis la saison 2019 où il a couru avec Renault et terminé P14 au classement Pilotes.

Il a cependant eu la chance de courir trois fois en 2020, avec Racing Point car Sergio Perez a été testé positif pour le coronavirus et Lance Stroll se sentant mal plus tard dans la saison.

Hulkenberg a d’abord eu la chance de remplacer au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais une panne de moteur l’a empêché de prendre le départ.

Cependant, les deux occasions ultérieures où il s’est rendu sur la grille de départ, il a impressionné et a terminé P7 et P8.

Il y a eu des suggestions selon lesquelles Red Bull pourrait le considérer comme le remplaçant d’Alex Albon, mais cela ne s’est pas concrétisé et il n’a obtenu aucun siège à temps plein ailleurs.

S’adressant à la chaîne autrichienne ServusTV lors du week-end d’ouverture de la course, il a confirmé: «[I will work] en tant que pilote de réserve pour Aston Martin et aussi pour Mercedes dans certaines courses. »

Mercedes a déjà deux pilotes de réserve à Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, mais tous deux ont des engagements en Formule E et c’est pourquoi l’équipe de Toto Wolff cherchait à ajouter un autre homme au staff, juste au cas où ils se heurteraient.

Dans l’état actuel des choses, cela se produira à trois reprises, les Grands Prix d’Espagne, de Monaco et d’Azerbaïdjan tombant tous les week-ends où la Formule E organise également des courses.

Hulkenberg n’est certainement pas une mauvaise option pour attendre dans les coulisses pour Mercedes et Aston Martin, étant donné qu’il a 178 départs à son actif, bien qu’il n’ait pas encore obtenu de podium.

