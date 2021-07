Nico Mannion, le talent des Warriors, met l’Italie à Tokyo

in

Outre la Slovénie de Luka doncic, hier, ils se sont qualifiés pour jouer le Jeux Olympiques de Tokyo la République tchèque de Tomas Satoransky et l’Italie de … oui, l’Italie de Nico Mannion. La jeune base de Guerriers de l’état d’or, choisi en position numéro 48 de la dernière Draft, il a été l’homme clé de la victoire de l’Italie à Belgrade contre la Serbie qui a donné la passe aux Jeux aux Transalpines. Mannion a mangé Teodosic et son équipe, contre toute attente, s’est qualifiée.

Ainsi, Mannion a cassé un grand match de 24 points et 4 passes décisives en 27 minutes de jeu pour être le meilleur buteur de son équipe lors de la finale décisive à Belgrade face à la redoutable équipe serbe. La bonne nouvelle pour les Golden State Warriors est la performance de son jeune meneur, qui l’an dernier en NBA, lors de sa première saison, a disputé un total de 30 matchs avec une moyenne de 4,1 points et 2,3 passes décisives en 12,1 minutes de jeu par match.

Les Warriors doivent être assez satisfaits de ce que Nico Mannion fait dans cette qualification olympique … jouer comme un vrai vétéran contre une concurrence aguerrie. – Alberto de Roa (@TikotDeRoa) 4 juillet 2021

Remplaçant de Stephen Curry

Au début de la vingtaine, il ne fait aucun doute qu’il a une brillante carrière devant lui. Avant de signer pour Golden State, il avait en moyenne 14 points et 5 passes décisives à l’Université de l’Arizona. Son match contre la Serbie montre qu’il est prêt à ce que Steve Kerr commence à lui accorder plus de minutes dans ce qui sera sa deuxième saison en NBA et qu’il puisse devenir le remplaçant de Stephen Curry à Golden State.