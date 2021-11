Nico Rosberg a envisagé de devenir le remplaçant de Lewis Hamilton pour le Sakhir GP

Nico Rosberg dit qu’il aurait proposé de remplacer Lewis Hamilton à Bahreïn l’année dernière s’il était physiquement prêt.

Vers la fin de la campagne 2020, Mercedes s’est retrouvée à la recherche d’un chauffeur après Hamilton testé positif au COVID-19 peu avant le Grand Prix de Sakhir.

Georges Russel a finalement été appelé pour remplacer le septuple champion du monde pour le week-end de course et a bien performé, menant la course avant qu’un mauvais arrêt au stand et une crevaison ne mettent fin à ses espoirs de gagner.

Si Rosberg avait toujours été capable de conduire une F1, les choses auraient pu être différentes, l’Allemand affirmant qu’il aurait proposé de retourner dans son ancienne équipe pour le week-end.

« J’aurais certainement envisagé de prendre le téléphone là-bas », a-t-il déclaré à Jenson Button sur son Chaîne Youtube.

«Mais physiquement, je n’aurais pas pu. Certainement pas. Je ne ferais pas plus de deux tours avec cette voiture. Mes bras se solidifieraient comme un roc, mes doigts… Je ne pourrais plus tenir le volant après deux tours, j’en suis sûr.

« Sans parler de la nuque qui tombe entre mes jambes lorsque je freine, car je ne pourrais pas tenir la tête haute ! Vous savez, les forces G sur ces choses, le défi et le développement dont vous avez besoin sur tous vos muscles spécifiques, les muscles de vos bras… C’est très à la limite.

« Donc physiquement, aucune chance, parce que j’y pensais. »

La retraite de Rosberg a été l’une des plus choquantes de l’histoire du sport, il a décidé de l’arrêter en 2016 immédiatement après avoir remporté son premier championnat du monde.

À l’époque, beaucoup pensaient que c’était une décision impromptue et qu’il regretterait plus tard, mais s’il aimerait à nouveau piloter une F1, il dit qu’il n’a aucune envie de le faire à temps plein.

« Si vous me dites que vous pouvez essayer la voiture de Valtteri demain à Bahreïn lors d’une journée d’essais, je me dirais ‘wow, c’est tellement cool que j’adorerais le faire' », a-t-il déclaré.

«Mais si vous me dites que j’ai une autre chance de revenir dans une saison, non. Merci beaucoup à tous, je suis très content de ma seconde vie. Tout est fait et accompli.

L’Allemand récemment révélé qui savait qu’il allait abandonner au moment où il a franchi la ligne d’arrivée lors de la dernière course de la campagne 2016.