Nico Rosberg a estimé que c’était « 1-1 » avec les décisions du GP d’Abou Dhabi

L’ancien pilote de F1 Nico Rosberg estime que les appels controversés de Race Control se sont nivelés à Abu Dhabi.

Le principal sujet de discussion du décideur du titre 2021 était la fin de la période de la voiture de sécurité, où avant un dernier tour de course, seules les voitures doublées entre les rivaux du titre Max Verstappen en P2 et le leader Lewis Hamilton ont été autorisées à dépasser.

Hamilton avait contrôlé une grande partie de la course, mais avec Verstappen aux stands pour des pneus neufs sous le SC, il a pu mettre cet avantage à profit et dépasser Hamilton dans le dernier tour, remportant le premier championnat du monde de sa carrière en prenant le drapeau à damier .

Une Mercedes furieuse a échoué avec deux appels après la course, le directeur de course Michael Masi allant apparemment à l’encontre du règlement sportif, qui stipule que toutes les voitures doublées doivent passer la voiture de sécurité, si cet ordre est rendu.

Hamilton n’a quant à lui pas parlé publiquement depuis l’épreuve.

Rosberg, qui a battu Hamilton pour le titre en 2016 alors qu’ils étaient coéquipiers de Mercedes, a déjà dit qu’il ressentait la douleur que traverse Hamilton.

Cela étant dit, lorsqu’il a revu les images, un moment proche du début de la course a également attiré son attention.

Verstappen est parti de la pole, mais Hamilton a réussi à prendre la tête de son rival au départ. Verstappen a ensuite tenté de re-passer, mais Hamilton se qualifierait pour le second tour et conserverait la P1.

Les stewards étaient convaincus que Hamilton avait rendu tout avantage qu’il avait gagné, ils n’ont donc pas enquêté.

Ainsi, Rosberg, en réflexion, pense que ces deux incidents se sont annulés.

« J’ai dit que c’était bien ce qu’ils [the stewards] l’a fait lors de l’incident au début de la course, mais en fait, là, je pense que cela s’est passé dans le sens de Lewis et qu’il aurait dû le laisser passer », a déclaré Rosberg à Sky F1.

« Donc, c’est vraiment un contre un en termes de décisions fondamentales pendant la course, donc je pense que ça va. »

Le champion du monde de 1996, Damon Hill, a également souligné que Red Bull avait pris le pari en opposant Verstappen pour de nouveaux pneus sous le SC, tandis que Mercedes gardait Hamilton à l’écart.

« Il y a d’autres choses qui se sont produites, vous devez vous rappeler qu’il y avait des voitures de sécurité, Red Bull a pris des risques, elles sont entrées, elles se sont arrêtées à la fois sous la voiture de sécurité virtuelle et réelle », a-t-il réfléchi.

«Ils ont pris un pari, cela aurait pu être contre eux, et ce n’est pas le cas.

« C’étaient les gens qui prenaient le gros pari, Mercedes est restée conservatrice et malheureusement pour eux, ils ont été frappés par un changement d’avis soudain et très inattendu sur la façon dont ils allaient recommencer cette course.

« Mais, Red Bull a pris tous les risques. »