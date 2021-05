Nico Rosberg a eu tort d’appeler Daniel Ricciardo à Ferrari

Nico Rosberg a admis qu’il s’était trompé en exhortant Ferrari à signer Daniel Ricciardo plutôt que Carlos Sainz.

Après une campagne 2020 lugubre, Ferrari a amélioré son jeu cette saison, en partie grâce à un moteur amélioré – mais aussi à des performances vibrantes de ses pilotes.

Charles Leclerc a montré de quoi la Scuderia est capable lorsqu’il a mis sa voiture en pole pour le Grand Prix de Monaco, même si les dommages causés par une chute en fin de qualification l’ont finalement empêché de prendre le départ.

Mais tout aussi, sinon plus, impressionnant a été le nouveau garçon Sainz, qui a fait la transition la plus douce vers une nouvelle équipe de n’importe qui sur la grille cette saison et a terminé une deuxième solide à Monte Carlo.

Les expériences de l’Espagnol cette année sont en contraste frappant avec celles de Ricciardo, qui ironiquement a emménagé dans le siège laissé vacant par Sainz chez Renault et McLaren.

Ricciardo admet volontiers qu’il trouve un véritable combat pour s’habituer au MCL35M et s’il pourrait bien y arriver à la fin, son taux d’ajustement est loin derrière celui de Sainz avec Ferrari.

Par conséquent, Rosberg a dû manger ses mots, ayant naturellement pensé qu’un sept fois vainqueur du Grand Prix tel que l’Australien aurait été un ajustement idéal pour l’équipe italienne emblématique.

Sainz a, comparativement, bénéficié d’une intégration plus réussie que les goûts de Sergio Perez, Sebastian Vettel et Fernando Alonso, en plus de Ricciardo, dans leurs nouvelles équipes jusqu’à présent.

“Vous devez également faire la comparaison avec Ricciardo, Perez qui ne sont nulle part”, a déclaré Rosberg à Sky Italy.

«Ils ont changé d’équipe comme Sainz, mais Sainz semble avoir toujours été là [at Ferrari]. Parce qu’il s’entend bien avec la voiture, il pousse Leclerc. Il était presque à son niveau ce week-end.

«Alors félicitations, car il va très bien. Ce fut un excellent choix de Ferrari.

«J’étais très critique, j’ai dit ‘vous devez prendre Ricciardo, pourquoi prenez-vous Sainz?’ Au lieu de cela, maintenant il va très bien. Mattia [Binotto] avait raison, bien sûr.

Cela en dit long sur les progrès de Sainz et de Ferrari que le joueur de 26 ans soit revenu de Monaco avec le sentiment qu’il aurait pu remporter à la fois la pole position et sa première victoire en F1.

«C’est génial, c’est comme ça que ça doit être», a ajouté le Champion du Monde 2016. «Parce qu’il savait qu’en qualifications, il était sur un bon tour pour faire la pole quand Leclerc a percuté le mur.

“Il avait la vitesse – c’est agréable de le voir si fort.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

