Nico Rosberg a refusé 100 millions de dollars pour prolonger sa carrière de pilote

Nico Rosberg a révélé qu’il s’était éloigné des futurs revenus de 100 millions de dollars lorsqu’il a pris sa retraite en tant que champion du monde de F1 à la fin de 2016.

L’Allemand a pris la décision choquante d’arrêter quelques jours après avoir remporté le titre des pilotes à son coéquipier Mercedes, Lewis Hamilton, à l’âge de 31 ans.

Malgré les spéculations à plusieurs reprises sur un retour, Rosberg est resté fidèle à ses armes depuis et s’est taillé une nouvelle carrière en tant qu’expert de la télévision, entrepreneur en développement durable et chef d’équipe dans la série Extreme E qui a commencé cette année.

La décision de mettre fin à sa carrière de pilote si brusquement a pris tout le monde par surprise, y compris l’équipe Mercedes, mais Rosberg n’a aucun regret même s’il dit qu’il a refusé une énorme somme d’argent pour continuer.

“Je voulais éviter de sortir en tant que has-been ou quelqu’un qui n’est plus recherché”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec The Times Magazine. «Je veux dire, il y avait 100 millions de dollars sur la table que j’ai abandonnés.

« J’avais envie d’un autre genre de vie. Vous n’avez pas de flexibilité lorsque vous courez. C’était la meilleure décision pour ma famille – je n’ai pas pensé une seconde à l’argent.

La lutte entre Rosberg et Hamilton, qui étaient à l’origine amis à l’époque du karting, est devenue de plus en plus tendue et tendue au point de créer un environnement toxique dans l’équipe, ce que leur patron Toto Wolff a admis.

Rosberg a répondu à la suggestion de l’intervieweur selon laquelle c’était un peu comme si deux auteurs-compositeurs se disputaient après avoir connu un grand succès en tant que partenariat et se sont retrouvés incapables de travailler ensemble plus longtemps.

“Mais c’est pourquoi ils finissent par se séparer, car il y a tellement en jeu”, a-t-il déclaré.

“Et ils commencent à se battre de plus en plus et ils finissent par se séparer parce qu’il y a tellement d’argent en jeu, tellement de reconnaissance en jeu.”

Il a également rappelé à quel point la rivalité avec Hamilton avait divisé la base de fans de la Formule 1, même si le duo courait pour la même équipe.

“Il y avait les deux camps, le camp Nico et les fans de Hamilton”, a-t-il déclaré. «Et tous les fans de Hamilton étaient contre moi, bien sûr.

“[Once], il y avait ces filles de quatre ans juste devant moi avec leurs pères, et elles me huaient et me faisaient signe de la main. Leurs pères leur ont dit que j’étais mauvais et qu’ils devaient me huer.