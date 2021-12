Nico Rosberg a ressenti une « douleur incroyable » alors que Lewis Hamilton perdait le titre mondial de Formule 1

Alors que Mercedes reste sa « famille », Nico Rosberg a trouvé douloureux de voir comment Lewis Hamilton a raté le titre 2021.

Hamilton semblait bien parti pour décrocher une huitième couronne record au Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison, jusqu’à ce que la chute de Nicholas Latifi déclenche une voiture de sécurité tardive.

Soudain, Max Verstappen a eu un dernier coup alors qu’il s’arrêtait pour des pneus neufs, conservant la P2.

La course a repris pour un dernier tour et le directeur de course Michael Masi n’a autorisé de manière controversée que les coureurs doublés entre Verstappen et Hamilton sur la piste avant de retirer la voiture de sécurité.

Verstappen a utilisé son avantage pneumatique pour dépasser Hamilton dans ce dernier tour, remportant le premier championnat du monde de sa carrière alors qu’il franchissait le drapeau à damier.

Hamilton est resté silencieux depuis ce jour sur ce qui s’est passé, sautant également le gala de remise des prix de la FIA où il devait remporter le trophée P2.

Et Rosberg, qui a battu Hamilton pour le titre en 2016 alors qu’ils étaient coéquipiers de Mercedes, ressent une grande douleur pour le Britannique.

« J’ai ressenti une douleur, une douleur incroyable. Je n’ai rien à voir avec Mercedes maintenant, mais bien sûr, c’est ma famille d’avant, et une douleur incroyable », a-t-il déclaré à Soymotor.com comme ayant déclaré à la chaîne YouTube Cross Country Rally.

« Ils étaient sûrs à 99% qu’ils allaient gagner le championnat du monde jusqu’à ce qu’il reste trois tours à faire. Après l’avoir perdu, et l’avoir perdu dans un combat comme celui-là, où ils ne pouvaient rien faire parce que les pneus avaient 50 tours sur eux… une douleur incroyable.

« C’est dommage que cela se soit terminé comme ça avec une décision un peu étrange de la FIA. »

Comme Rosberg l’a mentionné, l’intervention de la FIA a mis fin à une saison épique sur une note un peu négative.

La FIA enquête sur la manière dont les règlements sportifs ont été utilisés sur le circuit de Yas Marina, et Rosberg a exhorté la FIA à se réadapter afin qu’à partir de la saison prochaine, elle puisse gérer correctement les batailles agressives entre Hamilton et Verstappen.

« Dès le premier instant, nous avons eu une année incroyable en Formule 1 », a déclaré Rosberg.

«C’était très amusant à regarder à la télévision, le combat entre Hamilton et Verstappen était phénoménal. Ce sont les deux meilleurs pilotes depuis de nombreuses années.

« Verstappen sera champion à plusieurs reprises, les deux se rencontrant à chaque course étaient phénoménaux.

« Bien sûr, la Formule 1 est dans une situation difficile car ils se battent et font tout à la limite et la FIA doit également maintenant calibrer et ajuster.

« Ils doivent faire du bon travail en hiver pour s’améliorer et rendre tout plus carré car nous devons éviter les situations avec des doutes. »