Nico Rosberg bat Lewis Hamilton… pour remporter le premier titre Extreme E

Nico Rosberg et ses pilotes Rosberg X Racing célèbrent la victoire du premier titre Extreme E, propulsant l’équipe X44 de Lewis Hamilton au trophée.

La fin de l’Extreme E avait quelques similitudes avec la façon dont la Formule 1 s’est déroulée en 2021, avec RXR et X44 se dirigeant vers la finale avec une chance de remporter le titre.

Les pilotes X44 d’Hamilton, Cristina Gutierrez, habituée du Dakar et Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, ont remporté le Jurassic X-Prix dans le Dorset, ce qui a permis aux deux équipes en quête de titre d’égaliser les points une fois la ligne d’arrivée franchie.

Cependant, RXR a remporté le titre sur le compte à rebours en raison de deux autres victoires en course au cours de la saison – le propriétaire de l’équipe Rosberg célébrant sur le podium avec la championne australienne des rallyes 2016 Molly Taylor et le quadruple champion du monde de rallycross Johan Kristoffersson.

OUISSSSSSSS !!! 🏆 Grosses émotions, @rosbergxracing 😁 pic.twitter.com/W5NNeH7L2I – Nico Rosberg (@NicoRosberg) 19 décembre 2021

Les équipes ont dû faire face à une tâche difficile en se frayant un chemin sur un parcours humide et boueux dans le Dorset lors de la cinquième et dernière manche de cette saison inaugurale.

X44 a mené des feux au drapeau et est revenu à la maison devant l’équipe JBXE de Jenson Button dans la course. Taylor avait commencé en P2 pour RXR et l’avait conservé au début de la procédure, mais a été dépassé par deux voitures en succession rapide. Cependant, la finition P4 de RXR leur a permis de remporter le titre dimanche.

Rosberg, champion du monde de Formule 1 en 2016, a été ravi par la suite – en publiant sur Twitter : « Je suis tellement fier que notre équipe @rosbergxracing ait remporté le tout premier championnat Extreme E.

« Cela a été une saison tellement intense – courir dans certains des endroits les plus reculés du monde… celle-ci est pour toujours !

« Nos chauffeurs [Taylor and Kristoffersson] ont été excellents toute la saison – toute l’équipe a travaillé si dur pour ce titre et a fait de manière fantastique.

« Merci à tous nos partenaires solides et à nos fans incroyables… nous l’avons fait ensemble !!! »

La série tout-terrain durable a été lancée au début de l’année avec des équipes composées d’un homme et d’une femme, et la saison a emmené les équipes Extreme E en Arabie saoudite, au Sénégal, au Groenland et en Italie avant d’arriver au Royaume-Uni pour le tour final.

Rosberg et Hamilton ont eu l’une des querelles de F1 les plus intenses de l’ère moderne, mais l’Allemand espère que son ancien coéquipier continuera dans le sport la saison prochaine après la déception d’avoir perdu contre Max Verstappen à Abu Dhabi.

La dernière course de la saison Extreme E est disponible en intégralité sur le site Web de Sky Sports ici.