Nico Rosberg « compte » sur Lewis Hamilton pour une autre bataille pour le titre de F1

Nico Rosberg admet qu’il n’est pas la personne la plus apte à commenter, mais « espère vraiment » que Lewis Hamilton restera dans les parages pour une autre bataille pour le titre la saison prochaine.

L’Allemand a annoncé quelques jours après avoir remporté le Championnat du monde 2016 à Abu Dhabi qu’il se retirait de la Formule 1, après avoir atteint son objectif ultime.

Il a bien sûr battu son coéquipier Mercedes Hamilton pour le faire, et le Britannique a subi plus de déception à Yas Marina cinq ans plus tard lorsqu’il a de nouveau cédé la couronne des pilotes à Max Verstappen, cette fois dans des circonstances beaucoup plus controversées.

La nature de la dernière défaite, qui a privé Hamilton d’un huitième titre record, a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le joueur de 36 ans pourrait décider de se retirer de la F1 en raison de l’injustice qu’il ressent, avec quelques appels discutables du contrôle de course à la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi ayant scellé son destin.

Cependant, franchement, ce serait une surprise si Hamilton ne voulait pas avoir l’opportunité de venger ce qui s’est passé et d’essayer à nouveau de revendiquer le record du titre qu’il partage actuellement avec Michael Schumacher.

Rosberg veut voir Hamilton et Verstappen impliqués dans une autre bataille potentiellement brillante après un combat d’une saison qui a captivé les fans de Formule 1 tout au long de 2021.

« C’était navrant pour lui (Hamilton), absolument, car jusqu’à quatre tours de la fin, il était presque certain d’être champion du monde », a déclaré Rosberg à Sky F1.

« Puis avec ce changement de procédure ou comme vous voulez l’appeler, il a soudainement perdu le championnat du monde. Donc c’était dur, extrêmement dur.

« Mais bien sûr, je compte sur lui pour qu’il revienne sur la grille l’année prochaine et qu’il se batte pour récupérer ce championnat du monde qui lui a été retiré d’une certaine manière.

« On espère vraiment. Bien sûr, je ne suis pas du genre à dire ça parce que j’ai aussi disparu au loin après avoir remporté un titre, donc ce ne serait vraiment pas juste de dire ça, mais j’espère que Lewis et Max recommenceront an. »

Bien que la récolte actuelle de pilotes soit sans doute la plus forte de l’histoire de la F1, Rosberg considère les deux protagonistes comme se trouvant sur une « planète » différente des autres.

« C’était tellement incroyable, ces deux gars », a-t-il ajouté. « Lewis était, ou est, le meilleur coureur de roue à roue et voici Verstappen qui le prend vraiment dans les courses de roue à roue et parfois même est meilleur que lui.

« C’est incroyable de voir leur talent et de les voir y aller. Ils sont comme sur leur propre planète, bien au-delà de tout le monde. J’espère donc que nous le reverrons l’année prochaine.

« Mais il y a une toute nouvelle réglementation l’année prochaine, donc il pourrait aussi y avoir une autre équipe dans le mix. Je pense que nous sommes prêts pour une autre grande saison l’année prochaine.