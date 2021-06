Nico Rosberg critique la défense de Lewis Hamilton comme trop ” molle “

Nico Rosberg a reproché à Lewis Hamilton d’avoir été trop passif face à Max Verstappen lors de la décision qui a décidé la victoire dans le Grand Prix de France.

Verstappen était sur une stratégie à deux arrêts déployée par Red Bull et, sur un nouvel ensemble de pneus moyens par rapport à l’ancien caoutchouc dur de Hamilton, s’est rapidement rapproché de la Mercedes dans les derniers tours.

Lors de sa première tentative, le Néerlandais a plongé à l’intérieur du septuple champion du monde dans l’avant-dernier tour et a exécuté le mouvement à la perfection, gagnant par 2,9 secondes.

Le triomphe a compensé la chute de Verstappen, causée par une éruption, alors qu’il était en route pour une victoire apparemment confortable en Azerbaïdjan la dernière fois et a porté son avance au classement des pilotes à 12 points.

Rosberg, qui travaillait comme expert chez Paul Ricard ce week-end pour Sky F1, a été surpris par la facilité avec laquelle son ancien coéquipier Hamilton avait cédé, même si Verstappen avait clairement la voiture la plus rapide à l’époque.

« Inhabituel de la part de Lewis… fermez cette foutue porte, non ? Habituellement, Lewis est comme le meilleur coureur en tête-à-tête et je suis surpris qu’il n’ait pas essayé », a déclaré l’Allemand.

“Essayez au moins de freiner tard et gardez-le à l’extérieur, donc un peu mou de Lewis en quelque sorte.”

Le champion du monde 2016 n’était pas non plus entièrement élogieux à propos de Verstappen, le vainqueur de la course et le poleman ayant commis une erreur dans la séquence d’ouverture des virages qui a donné la tête à Hamilton lorsqu’il a brièvement quitté le circuit.

“Au virage 1, il était clair que Max avait peut-être pris un peu trop de risques et de vitesse inutiles”, a déclaré Rosberg.

« Peut-être un petit manque de préparation parce qu’il y avait 40 km/h de vent à l’arrière, donc ça allait toujours arriver dans le virage 1 que ça allait être très faible en adhérence.

“Donc, une petite erreur à partir de là, mais bien sûr à partir de là, un travail formidable de Red Bull et je pense que des erreurs assez importantes de Mercedes sur la stratégie.”

Avec Hamilton ayant été sapé par Verstappen pour abandonner la tête, puis Mercedes s’en tenant à leur stratégie à un seul arrêt, c’était clairement une course qui a encore plus fait pencher la balance du pouvoir vers Red Bull.

« C’est un tel coup de pouce et ils [Red Bull] deviennent vraiment de plus en plus la force dominante, ce qui met tellement de pression sur Mercedes », a ajouté Rosberg, dont l’ancienne équipe compte désormais 27 points de retard dans la course au titre des constructeurs.

“Nous voyons Mercedes commettre erreur après erreur, ils doivent donc faire attention et rester ensemble à partir de maintenant pour avoir une chance.”

