Nico Rosberg diffuse une rumeur sur le paddock à propos de la signature de George Russell

Nico Rosberg semble n’aimer rien de plus en F1 ces jours-ci que d’ébouriffer quelques plumes, et il s’y remettait après le Grand Prix des Pays-Bas.

Cette fois, le sujet de son brassage était le déménagement presque certain de George Russell vers Mercedes, qui n’est sûrement plus qu’une question de jours avant d’être confirmé.

Non content d’avoir insisté auprès du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pour que Valtteri Bottas défie les ordres de l’équipe pour établir ce qui était temporairement le tour le plus rapide de la course, Rosberg a également interrogé son ancien patron sur la date à laquelle le coéquipier de Lewis Hamilton en 2022 serait annoncé.

Ayant appris qu’il était « 50-50 » que la décision serait révélée lors de la prochaine course, le Grand Prix d’Italie, le champion du monde 2016 a ensuite diffusé une rumeur qu’il avait entendue dans l’émission Sky F1.

“Au fait, sur George Russell, j’ai une rumeur”, a déclaré Rosberg. « Un certain service de streaming [Netflix] a été appelé dans le bureau de Toto pour filmer la signature.

“C’est la rumeur qui circule dans le paddock pour George Russell.”

La pertinence de Netflix, bien sûr, est qu’ils diffusent ‘Drive to Survive’, le documentaire des coulisses de la Formule 1 dont une quatrième série, couvrant la saison en cours, a récemment été confirmée comme étant en préparation.

Ironiquement, concernant la dernière série de Drive to Survive, Russell a exprimé une certaine surprise qu’il ait à peine figuré dans la couverture, de même que l’équipe Williams – mais d’après ce que Rosberg a dit, il semble que ce ne sera pas le cas avec le dernier lot d’épisodes .

Il semble maintenant qu’il s’agisse de savoir quand plutôt que si Russell déménagera chez Mercedes, car lui et Wolff ont déclaré publiquement qu’ils savaient ce qui se passait mais refusaient de le dire.

Bottas a aussi l’air d’un homme conscient de son destin, qui sera probablement de rejoindre Alfa Romeo à la place de Kimi Raikkonen qui prend sa retraite à la fin de la saison.

Bien que le Finlandais ait nié l’avoir fait, il semblait y avoir un cas flagrant où il aurait défié les ordres de l’équipe – via un message radio spécifique du stratège en chef James Vowles – pour réaliser le tour le plus rapide vers la fin du Grand Prix des Pays-Bas, bien que Hamilton par la suite le lui a repris.

En réponse à l’enquête de Rosberg sur l’annonce du pilote, Wolff a déclaré après la course à Zandvoort : « Je pense qu’il y a de bonnes chances [of announcing at Monza]. Au moins 50-50.

“La raison de l’attente est la signature sur le papier.”