Nico Rosberg dissipe le mythe de Wolff sur la sortie de Mercedes

Nico Rosberg a déclaré qu’il n’était «jamais, jamais» vrai que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, était heureux de le revoir chez Mercedes.

Quelques jours à peine après avoir remporté le Championnat du Monde pour la première fois en 2016, Rosberg a annoncé publiquement sa retraite de la Formule 1 lors du gala de remise des prix FIA de fin de saison en disant qu’il avait «escaladé ma montagne, je suis sur le sommet et donc droite”.

Compte tenu de l’atmosphère tendue et toxique chez Mercedes créée par Rosberg et son ami devenu ennemi, Lewis Hamilton, il y a toujours eu un soupçon persistant que Wolff était heureux que Rosberg ait décidé de raccrocher son casque et ses gants de conduite.

Mais, dans une interview avec Motorsport Total, Rosberg a catégoriquement déclaré que ce n’était pas le cas et, en fait, des efforts ont été faits, en particulier par Niki Lauda, ​​pour le persuader de changer d’avis.

«Cela n’a jamais été vrai», a déclaré Rosberg.

“[We] avait la meilleure combinaison de pilotes … et bien sûr, cela aurait été plus facile si j’avais continué.

Rosberg a également révélé que, dans un monde idéal, il aurait retardé l’annonce de sa retraite jusqu’en janvier 2017 pour lui permettre de profiter pleinement de devenir champion du monde de Formule 1.

Mais, il a finalement décidé d’avertir Mercedes dès que possible afin que le travail puisse commencer immédiatement pour trouver son remplaçant.

«J’aurais beaucoup aimé fêter le titre mondial pendant un autre mois, puis dire à un moment donné:« J’arrête »», a commenté Rosberg.

«Si ça ne tenait qu’à moi, je l’aurais fait en janvier. Encore un mois de fête en tant que champion du monde, puis Noël et ainsi de suite, puis à un moment donné en janvier, dites: ‘J’arrête.’ »

“Je ne l’ai fait que pour Toto et pour l’équipe, tout simplement.”

Pendant ce temps, Wolff a déclaré au cours du mois dernier qu’il ne permettrait plus jamais qu’une autre guerre entre coéquipiers se reproduise sous sa montre chez Mercedes.

«C’était très difficile, car je suis entré dans l’équipe en tant que nouveau venu en F1 et Nico et Lewis étaient dans le sport depuis bien plus longtemps», a-t-il déclaré au podcast High Performance.

«Mais j’ai quand même pu créer un environnement où ils devaient respecter l’équipe, parfois avec une poigne de fer, et ils comprenaient qu’ils ne pouvaient pas nous laisser tomber, ils ne pouvaient pas laisser tomber Mercedes.

«Si la salle de débriefing est pleine de négativité parce que les deux pilotes sont hostiles l’un à l’autre, cela se répercutera sur l’énergie dans la salle et ce n’est plus quelque chose que je ne permettrai plus jamais.

