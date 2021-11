Nico Rosberg dit que la Formule 1 fait des « progrès géants » en matière de développement durable

Nico Rosberg a dit à quel point il était heureux de voir la Formule 1 essayer d’améliorer ses références environnementales.

Rosberg est au sommet sur le changement climatique COP26 à Glasgow cette semaine et a pris la parole dans le cadre d’un panel des Nations Unies sur le sport pour l’action climatique.

Les dirigeants mondiaux se sont réunis en Écosse pour discuter des dangers du changement climatique, et l’Allemand a expliqué comment il avait pu utiliser sa portée pour essayer de faire sa part pour aider.

L’ancien pilote Mercedes possède l’équipe Rosberg X Racing dans Extreme E et est devenu un militant du changement climatique parmi ses autres efforts depuis sa retraite de la Formule 1.

Rosberg a déclaré qu’il essayait de faire tout son possible pour aider à atteindre et à dépasser les objectifs de la législation sur le changement climatique – et a félicité la Formule 1 pour les améliorations qu’elle a apportées et s’est engagée à apporter à l’avenir.

C’est vraiment choquant de voir combien de déchets sont jetés dans l’eau… pourquoi feriez-vous cela ? je ne le comprends pas ! Commençons notre @greentech_fest avec un nettoyage sur les canaux de Londres 🙏 pic.twitter.com/mEBGZRxbJu – Nico Rosberg (@NicoRosberg) 4 novembre 2021

« Nous sommes confrontés à cette énorme menace là-bas, le changement climatique – c’est pourquoi la COP26 est en cours, pourquoi le monde entier regarde aussi », a déclaré le champion du monde 2016 à l’agence de presse PA.

« Je pense que j’ai une responsabilité car grâce à mon sport, j’ai une assez grande portée et beaucoup de gens me suivent, et je veux vraiment essayer d’être un peu un modèle et essayer de faire les bonnes choses. »

Concernant le cadre Sports for Climate Action de l’ONU, qui implique les équipes sportives dans des initiatives visant à réduire leur empreinte carbone, Rosberg a déclaré : « Cela encourage les équipes sportives du monde entier à prendre l’engagement et mon équipe est impliquée.

« Il essaie vraiment d’être en avance sur l’accord de Paris car il réduit de moitié les émissions d’ici 2030 et zéro émission d’ici 2040, plutôt que 2050 selon l’accord de Paris.

«Je pense que c’est le bon endroit car en tant que sport, nous avons l’habitude d’être les premiers, d’être des gagnants, donc nous voulons également être les premiers dans le domaine du changement climatique et vraiment montrer l’exemple.

« Dans le sport, il y a une opportunité tellement puissante là-bas parce que des milliards de personnes nous regardent, connectées émotionnellement – si nous pouvons montrer que nous nous soucions et nous contribuons en tant qu’équipes sportives, sportifs, sportives, je pense que cela ira un long chemin. »

« Je suis très fier des mesures prises récemment par la Formule 1 », a ajouté Rosberg.

«Bien sûr, personne ne peut être assez rapide en ce moment, c’est clair, car c’est la 11e heure et nous n’en faisons tous pas assez. Mais la Formule 1 montre qu’elle se soucie de plus en plus – interdisant les plastiques à usage unique, introduisant des carburants synthétiques d’ici 2025, qui seront neutres en carbone.

« Les événements deviennent plus durables. Je viens tout juste d’assister au Grand Prix des Pays-Bas et 80 pour cent des personnes venant assister à la course étaient en transports en commun ou à vélo, donc c’était phénoménal. C’était l’événement de Formule 1 le plus durable jamais organisé.

« Donc, il y a des pas de géant et c’est vraiment bien. »

Les équipes individuelles commencent également à définir leurs propres objectifs, Williams s’étant récemment engagé à devenir positif pour le climat d’ici 2030.