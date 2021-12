Nico Rosberg et Martin Brundle proposent une solution pour résoudre le problème des limites de piste de F1

Nico Rosberg et Martin Brundle affirment que couper le moteur d’un pilote qui roule large permettrait d’arrêter les abus de limites de piste.

À la grande consternation de nombreux pilotes de F1, la majorité des circuits au fil des ans se sont éloignés des bacs à gravier, qui s’avèrent moins conviviaux pour les pilotes de moto, car les sites cherchent à équilibrer les intérêts des deux.

La Formule 1 a donc été forcée de contrôler ce qu’elle appelle les «limites de piste», en veillant à ce que les pilotes n’exploitent pas les nombreuses zones de dégagement pour obtenir un avantage.

Cela a été un casse-tête majeur pour Race Control tout au long de 2021, avec plusieurs appels controversés lancés sur le sujet.

Au Brésil, Max Verstappen n’a pas été puni après avoir conduit Hamilton et lui-même hors de la piste et avoir conservé son avance, mais deux tours plus tard en Arabie saoudite, il a reçu l’ordre de céder sa place à Hamilton, recevant plus tard une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et gagné un avantage.

Ensuite, lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, Hamilton a été celui qui a quitté la piste pour garder la tête alors que Verstappen a lancé une tentative de dépassement, mais les commissaires ont déterminé qu’aucune enquête n’était nécessaire.

Cependant, le champion du monde 2016 Rosberg a une idée, celle de couper le moteur pendant « une ou deux secondes » pour tout pilote qui abuse des limites de la piste, créant ainsi un effet dissuasif fixe pour le faire.

« J’ai une idée parce qu’il est vraiment important de créer une sorte de dissuasion lorsque vous sortez de la piste », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Une idée que j’ai est de couper le moteur de toute voiture qui sort de la piste, de couper le moteur pendant une ou deux secondes. Cela empêcherait vraiment les gens de vouloir y aller.

L’ancien coureur de F1 devenu diffuseur, Martin Brundle, a soutenu l’idée – une idée qu’il a vue fonctionner avec beaucoup de succès en karting.

C’est aussi une solution qu’il a proposée dans le paddock au fil des ans, mais reconnaît le risque de sécurité qui y est attaché.

« J’ai mentionné cela à quelques personnes au fil des ans et ils ont dit : ‘Eh bien, cela pourrait être dangereux pour les voitures derrière si la voiture devant ralentit soudainement’ », a expliqué Brundle.

«Mais il sera hors de la piste lorsqu’il ralentira soudainement.

« Mais il est à craindre que vous rencontriez soudainement une voiture qui ralentit sans aucun avertissement. »