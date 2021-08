Nico Rosberg : le combat pour le titre “génial, tant que personne n’est blessé”

Nico Rosberg dit qu’il apprécie la bataille « impressionnante » entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais que la « phase destructrice » se construit.

Le premier signe de tension dans leur relation est survenu à la suite de leur accident à grande vitesse à Silverstone, mais avec l’écart de huit points entre la paire avant la seconde moitié de la saison, tout est encore à jouer – et Rosberg estime qu’il existe toujours une “base de respect” entre les deux prétendants au titre.

Bien qu’il soit possible que d’autres incidents se produisent à l’avenir, l’Allemand espère que personne ne sera blessé au combat.

“Tant que personne n’est blessé, c’est génial”, a déclaré Rosberg à Motorsport Magazine. « C’est une si belle bataille à regarder pour nous, les fans, car ils sont tous les deux les meilleurs de leur génération. Ce sont tous les deux les meilleurs coureurs de roue à roue.

« Ils savent comment pousser les voitures jusqu’à leurs limites absolues lorsqu’il s’agit de roues à roues. Et donc forcément, il va y avoir contact. Il y avait déjà [before Silverstone], à Imola. Et je pense que Lewis ne recule plus maintenant. Max ne reculera jamais. C’est donc un truc excitant…”

“Il y a une base de respect”, a déclaré le champion du monde 2016. « Mais nous ne sommes pas encore à la phase destructrice. Je pense que c’est juste en train de s’accumuler. Voyons maintenant où cela va.

«Ils auraient également pu déjà entrer en collision à Silverstone trois virages auparavant alors qu’ils descendaient la ligne droite. Vous auriez pu avoir une situation Webber/Vettel – vous vous souvenez quand ils sont entrés en collision en Turquie ? C’était très proche.

“Je veux dire, Max est hyper-agressif et Lewis a cessé de reculer. Donc ça va être intéressant pour eux de gérer ça.

Les pilotes de Red Bull devraient rebondir après deux courses torrides en Grande-Bretagne et en Hongrie, mais ils ont raté les qualifications les plus rapides à chaque fois – suggérant que les améliorations de Mercedes ont eu l’effet souhaité sur leurs voitures, et Hamilton pense que cela est dû au travail d’équipe en démonstration aux Flèches d’Argent en ce moment.

Alors que Rosberg pense que Verstappen peut reprendre son élan, l’imprévisibilité de chaque week-end ne fait qu’ajouter au spectacle dans le sport.

“Je l’aurais pensé mais encore une fois, la Mercedes avait l’air rapide [in Hungary],” il a dit. « C’est donc surprenant pour tout le monde. Il semble que les performances de la voiture varient d’une piste à l’autre. Et c’est tellement incroyable pour nous, parce qu’on ne sait jamais qui va gagner.

“Les deux ont perdu des points critiques, et les deux sont sur des points similaires dans le championnat, donc c’est comme tout recommencer.”