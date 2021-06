En tant que patron d’équipe lui-même maintenant dans Extreme E, Nico Rosberg a quelques regrets concernant ses critiques passées de l’ancien patron Toto Wolff.

Rosberg a rejoint l’équipe Mercedes en 2010, contribuant à jeter les bases aux côtés de Michael Schumacher pour ce qui deviendrait la force de conquête totale que Mercedes est aujourd’hui.

Wolff arriverait ensuite sur la scène en 2013, et l’année suivante, Mercedes se lançait dans une course qui compte aujourd’hui sept doubles consécutifs de titres pilotes et constructeurs.

Malgré tous ces succès, il y a eu inévitablement quelques bosses sur la route, principalement la rivalité entre Rosberg et Lewis Hamilton qui a eu un impact énorme sur le moral au sein de l’équipe, et la patience de Wolff.

Cela étant dit, il est tout à fait naturel que Rosberg ait parfois critiqué Wolff.

Mais maintenant qu’il dirige sa propre équipe dans Extreme E et qu’il vit du côté de Wolff, Rosberg voit qu’il n’aurait probablement pas dû faire ces critiques.

« J’aime m’impliquer et soutenir là où je peux. Bien sûr, j’ai une si vaste expérience, je dois toujours faire attention à ne pas trop intervenir. Il y a une ligne fine », est-il cité par Autosport.

« Mais aussi, c’est un nouveau défi pour moi car je n’ai jamais été de cet autre côté de la route.

“Maintenant, je regarde en arrière et quand j’avais l’habitude de critiquer Toto, maintenant je me dis ‘Oh, merde, d’accord, peut-être que je ne devrais pas le critiquer’.

« C’est en fait assez difficile d’être dans ce rôle. Aussi, dans la façon dont vous interagissez avec les pilotes. Il est difficile de comprendre quel est le chemin pour être le plus solidaire.

« Mais en même temps, c’est très intéressant.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Johan Kristoffersson, trois fois champion du monde de rallycross, forme la moitié de la formation des pilotes Extreme E de Rosberg, et a déclaré qu’il appréciait l’expérience de travailler avec le champion du monde de Formule 1 2016.

« Je dois dire que c’est agréable. J’aime discuter avec Nico, évoquer toutes les idées », a-t-il déclaré.

«Il aime aussi être dans le moment de la compétition. Il est habitué. Je pense qu’il aime aussi la position qu’il occupe maintenant et qu’il veut être impliqué.

“C’est toujours bien d’avoir quelqu’un avec qui discuter de différentes choses et ainsi de suite.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!