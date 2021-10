Nico Rosberg précise le moment exact où il voulait se retirer de la Formule 1

Nico Rosberg savait qu’il allait abandonner au moment où il franchissait la ligne d’arrivée et devenait champion du monde lors de la dernière course de la campagne 2016.

L’Allemand a choqué le monde de la F1 lorsque, peu de temps après avoir remporté son premier championnat du monde, il a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière en Formule 1.

Ce fut une décision énorme étant donné qu’il conduisait pour la force dominante du sport dans Mercedes et aurait sûrement continué à se battre pour plus de victoires et de titres s’il était resté.

Néanmoins, ce n’était pas un appel qu’il a mis longtemps à passer.

« Deux mètres après la ligne à Abu Dhabi. Si vous me demandez : « Quand avez-vous décidé de prendre votre retraite ? C’était le moment », a-t-il déclaré squaremile.com.

« J’avais tout donné. C’était une question de est-ce que je veux continuer à livrer et vivre dans cette intensité?

« Et avec mon rêve devenu réalité – j’avais atteint mon objectif d’être champion du monde – c’était juste comme un grand moment pour prendre du recul et avoir une nouvelle vie, avec différents avantages. »

Max étend son avance sur Lewis de 1⃣2⃣ points. Il reste cinq manches 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/EZHlQDra0M – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Pour remporter son premier et unique titre, il a dû se battre contre son coéquipier Lewis Hamilton et reste le seul homme à l’emporter dans une bataille pour le titre avec le septuple champion du monde à l’ère hybride.

Max Verstappen vise à devenir le deuxième pilote à le faire cette année et mène actuellement Hamilton de 12 points avec seulement cinq manches restantes de la campagne 2021.

La clé pour battre le Britannique, dit Rosberg, est de rester cohérent et de tirer le meilleur parti de ses jours de repos.

« Pour gagner un championnat du monde de Formule 1, il faut avant tout regarder son rival », a-t-il déclaré.

« Dans ce cas, c’était Lewis, il était le seul véritable rival, et il s’est maintenant avéré être le meilleur de tous les temps, donc le niveau est incroyablement élevé. Mais, comme c’est le cas pour tout humain, il y a aussi quelques faiblesses.

«Tout d’abord, il est important d’être à votre niveau absolu à 110% pour toute la saison, car rien de moins, vous n’aurez tout simplement aucune chance contre lui. Et il est également important d’être constant tout au long de la saison, de ne pas vraiment avoir de grosses et mauvaises courses et de livrer à chaque instant.

« Et puis Lewis a aussi ces périodes où il perd un peu de motivation – il a ces creux de forme – et là, il est important de maximiser ces moments, de le garder un peu plus longtemps.

« Si tous ces ingrédients sont réunis, vous avez une chance, et c’est ce qui s’est passé en 2016. »