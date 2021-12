Nico Rosberg se méfie du circuit de Djeddah « à haut et à haut risque », heureux de ne pas courir

Nico Rosberg est « heureux » de ne pas participer au GP d’Arabie saoudite, affirmant que c’est un circuit « dangereux, proprement dangereux ».

La Formule 1 a fait ses débuts sur le nouveau circuit de la corniche de Jeddah vendredi où, étonnamment compte tenu de tous les avertissements d’avant course, il n’y a eu qu’un seul accident.

Alors que plusieurs pilotes frôlaient les murs qui entourent le circuit à grande vitesse, seul Charles Leclerc a mis sa voiture au bac.

Le pilote Ferrari a subi un survirage alors qu’il se dirigeait vers le virage 22, a heurté les barrières vers l’arrière, a fait volte-face et a endommagé les quatre coins de sa SF21.

C’était un accident à grande vitesse avec le pilote emmené au centre médical de la piste pour des contrôles où il a reçu le feu vert.

Rosberg craint qu’il n’y ait plus d’accidents à mesure que le week-end avance.

« Je viens de faire quelques tours sur le simulateur », a-t-il déclaré dans sa dernière vidéo YouTube, « croyez-moi, cette piste est complètement dingue.

« C’est tellement rapide, il n’y a pas de ruissellement.

« Il y a un virage à l’arrière où vous passez la huitième vitesse et vous rétrogradez en septième, et le virage est presque plat. Et vous regardez à droite, il y a un mur.

«Ça va être fou. C’est tellement fou.

« Et, honnêtement, c’est tellement fou que je suis heureux de ne pas être dans la voiture pour ce week-end de course.

«Cela semble élevé, à haut risque. C’est un de ces moments où je me dis : ‘Ha, je suis bien que je ne sois pas dans la voiture’.

« Ce sera excitant de voir comment ils vont tous s’entendre, j’espère que tout le monde reste en sécurité. »

Charles Leclerc est entré dans les barrières au virage 22, provoquant une fin prématurée de FP2 Heureusement, il a pu sortir lui-même de la voiture et confirmer qu’il allait bien#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4 – Formule 1 (@F1) 3 décembre 2021

Alors que le trafic devrait également jouer un rôle important, en particulier lors des qualifications, Rosberg a appelé à la prudence alors que les pilotes effectuaient les tours samedi.

« C’est le défi ultime », a-t-il déclaré. « C’est dangereux, vraiment dangereux.

« Le problème, c’est que lorsque vous commencez à rouler, c’est tellement poussiéreux et le sable est là, donc c’est tellement glissant.

« Il suffit de s’adapter, lentement mais sûrement. Il suffit de trouver son rythme et de ne pas se tromper.

« C’est un défi fou. »

L’ancien Lewis Hamilton de Rosberg a été le plus rapide lors des essais de vendredi, avec 0,061 seconde d’avance sur Valtteri Bottas et Pierre Gasly à 0,02 seconde de plus.

Max Verstappen a terminé quatrième, 0,195 seconde de moins que son rival pour le titre.