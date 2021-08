Nico Rosberg ‘s’est enfermé dans une chambre d’hôtel’ après la troisième défaite de Lewis Hamilton

Perdant contre son coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton pour une troisième année, Nico Rosberg est allé à l’extrême pour retrouver sa motivation.

La rivalité de Rosberg entre Mercedes et Hamilton est entrée dans les livres d’histoire comme l’une des plus féroces de la Formule 1 sur la piste, mais dans les coulisses, elle était également épuisante émotionnellement.

Hamilton a rejoint Mercedes en 2013 lors d’une sortie choc de McLaren, en partenariat avec Rosberg, et pour les trois saisons suivantes, c’est Hamilton qui est sorti en tête de cette rivalité inter-équipes, les deux dernières étant pour la gloire du Championnat du monde.

Cette troisième défaite en 2015 a durement frappé Rosberg, l’obligeant à s’enfermer dans sa chambre d’hôtel et à forger la volonté de se replier sur lui-même.

“À l’époque, c’était comme, ‘il est probablement trop gentil pour être champion du monde contre l’impitoyable Lewis”, a déclaré Rosberg dans une interview avec The Times Magazine.

« J’ai perdu contre Lewis trois années de suite. Et c’était si douloureux, la dernière fois. Je me suis enfermé dans une chambre d’hôtel et je me suis rappelé de pousser, pousser, pousser comme un diable. Cela n’a fait que renforcer ma motivation, ma concentration.

Et la saison suivante, Rosberg a réalisé son rêve, battant Hamilton à son premier et unique championnat du monde, prenant sa retraite peu de temps après.

“[2016] est allé au fil, au dernier virage », se souvient-il.

« Cela n’aurait pas pu être plus intense, et gagner contre Lewis, dans la même voiture, après avoir lutté contre lui pendant des décennies ? C’était tellement parfait.

Bien que l’époque où Rosberg et Hamilton étaient rivaux en Formule 1 soit maintenant révolue, la paire reste en compétition avec les deux équipes alignées dans la nouvelle série Extreme E.

Deux manches ont maintenant eu lieu et Rosberg X Racing est en tête du championnat des équipes, suivi de l’équipe X44 de Hamilton avec 14 points de retard.

«Je suis heureux qu’il ait également rejoint cette voie. C’est tellement cool parce que nous avons, par coïncidence, les deux meilleures équipes et nous sommes [against] les uns les autres », a déclaré Rosberg.

« En ce moment, je suis en tête. Nous avons gagné les deux premières courses, mais c’est si tôt dans le championnat. Toi [can] mesure à la fin de l’année.