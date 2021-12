Nico Rosberg s’exprime sur la polémique d’Abou Dhabi et se sent pour Michael Masi

Des stewards qui ont fait un appel « dur » dans le premier tour à Michael Masi « ne pas » suivre les règles de la voiture de sécurité, Nico Rosberg a eu son mot à dire sur le GP d’Abou Dhabi.

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont entrés dans la finale de la saison de dimanche sur le circuit de Yas Marina avec tout à jouer car celui qui terminerait devant, il remporterait le titre du championnat des pilotes.

Bien que Verstappen soit parti en pole et en pneus tendres, Hamilton, pilotant le Pirellis médium, prenait le meilleur départ et prenait la tête.

Verstappen a tenté de riposter, plongeant à l’intérieur de Hamilton à la chicane dans le premier tour.

Alors qu’il gardait sa Red Bull sur la piste, prenant le virage, Hamilton ne l’a pas fait et l’a coupé, rejoignant la piste avec un net avantage sur Verstappen.

Les stewards ont déclaré que tout allait bien, disant seulement à Hamilton de rendre l’avantage mais pas la position.

Red Bull a estimé que c’était la mauvaise décision car Hamilton n’a pas non plus rendu tout l’avantage, sinon Verstappen aurait – au moins momentanément – été sur son aileron arrière.

« Oh mon Dieu, si difficile », a déclaré Rosberg à Sky F1. «Je pense que c’est OK ce qu’ils ont fait.

« Max était un peu trop long, un peu trop agressif, forçant Lewis [Hamilton] trop fort, même s’il avait le droit dans le coin parce qu’il était massivement devant.

« Et puis je dirais que Lewis n’a pas rendu tout ce qu’il a gagné, donc c’est difficile, mais je pense que ça va comme ça. »

Mais alors que cette décision allait à l’encontre de Verstappen, l’appel de la voiture de sécurité en fin de course était son laissez-passer Hail Mary pour le grand prix.

Respect à tous sur le podium après une course au titre épique qui restera dans les mémoires 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/EDgKox9AoJ – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Hamilton menait de plus de 10 secondes lorsque Nicholas Latifi s’est écrasé au virage 14.

Le contrôle de course a sorti la voiture de sécurité alors que les commissaires dégageaient la Williams touchée, le directeur de course de la FIA Michael Masi déclarant initialement qu’aucune voiture ne serait autorisée à se débarasser d’elle-même.

Il a ensuite déclaré que ceux entre Hamilton et Verstappen le pouvaient, mais seulement ces cinq-là. Il y avait huit voitures doublées au total.

Verstappen, utilisant des pneus tendres plus frais, a facilement attaqué Hamilton pour la tête, la remportant, la victoire en course et le titre des pilotes.

Rosberg dit que Masi s’est trompé, mais pense que l’Australien n’est pas pour la première fois cette saison face à un contrecoup, peu importe l’appel qu’il a passé.

« C’est le fait qu’ils laissent la moitié d’entre eux décrocher, et puis aussi, le règlement dit qu’il faut attendre un autre tour pour ensuite prendre le départ », a déclaré le champion du monde 2016.

« Donc, il y a beaucoup de choses où il [Masi] n’a pas suivi les règles.

« Vous devez ressentir de la compassion pour lui. Il a le monde entier à regarder et il doit décider dans les 15 prochaines secondes ce qu’il fait.

« C’est le dernier tour de la dernière course du Championnat du Monde, c’est la situation ultime et la plus sous pression au monde, et il a pris sa décision qui nous a donné de belles courses impressionnantes et une finale incroyable.

« Nous devons être prudents. Le travail de Michael cette année a été incroyablement difficile à gérer cette bataille intense.

« Michael a besoin de soutien cet hiver, il doit y avoir des progrès sur les cadres et les lignes directrices et nous devrions être en meilleure position pour l’année prochaine. »