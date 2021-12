Nico Rosberg soutient toujours Lewis Hamilton contre Max Verstappen pour le titre de Formule 1

Bien qu’il soit difficile à appeler, Nico Rosberg soutient toujours son ancien coéquipier Lewis Hamilton pour remporter le titre 2021.

La bataille acharnée depuis des années est finalement arrivée en 2021 – une saison au cours de laquelle Hamilton et Max Verstappen se sont battus à la poursuite du championnat des pilotes.

Il ne reste plus que deux manches et c’est Verstappen qui a l’avantage, huit points d’avance sur Hamilton en tête du classement des pilotes.

Mais alors que Verstappen est en avance sur les points, Hamilton a l’élan après des victoires dominantes consécutives aux Grands Prix de Sao Paulo et du Qatar.

Et donc Rosberg soutient toujours le septuple champion du monde Hamilton pour remporter un huitième record une fois le drapeau à damier tombé à Abu Dhabi.

S’adressant à SPORTBUZZER, Rosberg a déclaré : « C’est un combat incroyablement serré ! Émotionnellement, je dis Lewis. Son expérience parle pour lui. Mais le championnat est totalement ouvert.

Verstappen a cependant été impressionnant à la fois dans sa conduite et dans sa mentalité, restant remarquablement calme étant donné qu’il s’agit de sa première expérience de lutte pour le titre.

« Max est vraiment super fort. La force mentale est essentielle dans un duel comme celui-ci », a poursuivi Rosberg.

« Ce n’est certainement pas facile pour Max car c’est la première fois qu’il se trouve dans une telle situation. Et puis contre le pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps. À cet égard, il mérite déjà la plus grande reconnaissance.

Rosberg est, bien sûr, le seul pilote à avoir renversé Hamilton depuis le début de l’ère du V6 turbo-hybride en 2014, battant le Britannique au titre 2016 le dernier jour de la saison à Abu Dhabi, puis se retirant quelques jours plus tard.

Donc, si Verstappen veut emboîter le pas, Rosberg dit qu’il est vital qu’il capitalise pleinement sur toute erreur de Hamilton.

« Il faut profiter quand Lewis a ses phases faibles, quand il perd sa motivation, sa tête », a expliqué Rosberg.

« Alors c’est l’attaque à fond ! En d’autres termes, vous devez marquer le maximum de points possible car vous ne devez jamais radier Lewis. Il revient toujours.

Et donc Rosberg a admis qu’il revenait « très souvent » sur son duel de 2016 avec Hamilton, ressentant un plus grand sentiment de satisfaction face à ses réalisations chaque fois que Hamilton ajoute une autre victoire à sa longue liste de réalisations.

« Chaque fois que je vois Lewis gagner, il devient plus clair pourquoi ce n’était pas si facile pour moi de le battre », a ajouté Rosberg.

