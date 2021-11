Nico Rosberg sur la situation «extrême» de Max Verstappen lors de son tout premier combat pour le titre

Max Verstappen peut sembler très calme de l’extérieur, mais Nico Rosberg estime qu’il s’agit d’une « situation extrême » avec une pression croissante.

Verstappen a été le pilote hors pair du championnat de cette année, remportant huit victoires en course et menant plus de tours que le reste du peloton combiné.

Le pilote Red Bull a mis fin au règne de Mercedes dans les bastions, le plus récent étant sa victoire en 1,333 contre Lewis Hamilton au Grand Prix des États-Unis.

La victoire de la course a vu Verstappen doubler son avantage dans la course au titre à 12 points.

Mais avec le formulaire par la fenêtre, beaucoup prédisent que le combat pour le titre de cette année se déroulera sur le fil.

Rosberg parie toujours sur Hamilton car il estime qu’il y a plus de pression sur Verstappen que sur le septuple champion du monde.

« Lewis a déjà fait cela », a déclaré Rosberg, le champion du monde 2016, à Sky Sports News.

« Il a déjà remporté sept titres, il s’est battu pour le titre vers la fin de la saison neuf ou dix fois.

« Mais pour Max, c’est la première fois, et c’est une situation tellement extrême parce que c’est son rêve qui est en jeu – être champion du monde de Formule 1.

Jos Verstappen : « Max est important pour l’ensemble du projet. Red Bull sait à quel point Max est bon, Mercedes ne le sait pas encore. Et c’est peut-être une bonne chose pour eux ! »https://t.co/DxXQH2Ulat #F1 photo. twitter.com/L75JLX5qgI – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er novembre 2021

« Vous ne savez pas vraiment si vous aurez un jour une autre chance, en particulier avec le changement de réglementation l’année prochaine.

« Il y a beaucoup en jeu et la pression est sur Max pour qu’il s’occupe de cela parce qu’il est nouveau dans la situation. »

Rosberg, cependant, concède que jusqu’à présent, Verstappen gère la pression comme un vétéran.

« Jusqu’à présent, Max s’en sort à merveille », a-t-il poursuivi.

« On ne voit même pas qu’il est sous pression, et c’est incroyable comment il gère ça. »

Rosberg, le dernier pilote à avoir battu Hamilton dans une course au titre, estime que ce sera une décision qui ne sera décidée que lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

Le succès de l’Allemand en 2016 s’y est également décidé, le dernier championnat qui s’est joué sur le fil.

Il a ajouté: « Vous avez les deux meilleurs de leurs générations qui s’affrontent, et ils sont tous les deux dans une forme incroyable.

« C’est si proche, ils sont au même niveau, et les voitures sont au même niveau.

« Il est important qu’ils ne fassent aucune erreur. Si l’un d’eux le fait, c’est comme un penalty pour l’autre. Je pense qu’il ira au fil à Abu Dhabi.