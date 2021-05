Nico Rosberg toujours “ compétitif comme l’enfer ” dans Extreme E

Un “compétitif comme l’enfer” Nico Rosberg a déclaré avoir abordé l’Extrême E comme s’il s’agissait de Formule 1 après que son équipe ait remporté la deuxième course de la saison.

Rosberg X Racing est bien placé au sommet du championnat des pilotes et des constructeurs dans la série 100% électrique après sa victoire à l’Ocean X-Prix au Sénégal dimanche.

Après des victoires consécutives pour l’équipe du champion du monde de Formule 1 2016, Rosberg a évoqué les difficultés liées à cette toute nouvelle série et la préparation qui se déroule dans les coulisses de Rosberg X Racing n’est pas trop différente de ses jours en Formule 1. conducteur.

QUELLE FINALE 🔥 Regardez comment @rosbergxracing a remporté l'Ocean X Prix en 60 secondes – ou cliquez sur le lien pour regarder les temps forts prolongés! 🔥👏 # ExtremeE #OceanXPrix – Extreme E (@ExtremeELive) 30 mai 2021

“Il ne faut pas sous-estimer le défi qui était là-bas ce week-end”, a déclaré Rosberg.

«C’est tellement difficile parce que personne ne comprend vraiment les voitures correctement, car vous n’avez pas la chance de les tester.

«Donc, vous devez deviner et comprendre les choses – en tant qu’équipe, nous essayons vraiment d’apporter une approche de Formule 1 à Extreme E ici, ce qui nous aide vraiment à performer.

«Le format de course ici a été un grand pas en avant par rapport à Al’Ula en termes de développement pour l’excitation de la course, mais ce sont encore les premières étapes et il reste encore du chemin à parcourir.

«Nous devons analyser à nouveau et je pense que nous continuons à voir de plus en plus d’aperçus d’une course automobile aussi impressionnante et cela continuera à évoluer vers un super spectacle au fur et à mesure que nous avancerons.

«N’oubliez pas que personne n’a jamais fait cela auparavant, et vous devez être ouvert d’esprit et accepter le fait que vous allez apprendre et le rendre de plus en plus excitant à chaque fois.

«J’adore tout ce championnat et le rôle de chef d’équipe. Je suis toujours aussi compétitif que l’enfer, même si je ne conduis pas vraiment.

Pendant ce temps, le développement de Williams, Jamie Chadwick, a impressionné dans ce qui était sa première course de la saison Extreme E après que Veloce Raing n’ait pas réussi à démarrer la course d’ouverture en Arabie saoudite.

Finissant deuxième, elle a été un peu surprise de savoir avec qui elle était sur le point de se battre au Sénégal.

Elle a déclaré: «La chose la plus cool pour moi ce week-end, c’est que j’ai presque eu la chance de courir roue à roue avec Sébastien Loeb et Johan Kristoffersson.

«Avoir jamais pensé que cela allait arriver est fou.»

