Nico Rosberg trouve l’échange de châssis de conducteur de Mercedes “bizarre”

Nico Rosberg a déclaré qu’un échange de châssis entre les pilotes n’avait jamais eu lieu lorsqu’il était chez Mercedes, qualifiant le plan de “bizarre”.

Avant le week-end du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, la nouvelle d’un échange de châssis entre les pilotes Mercedes est apparue. Lewis Hamilton prend le châssis de Bottas et vice versa.

Mais le champion du monde 2016, Nico Rosberg, avec sept saisons d’expérience avec Mercedes, ne se souvient pas d’une époque où il n’y avait jamais eu d’échange de châssis entre les pilotes et pense que cela indique que Hamilton n’est pas à l’aise avec la voiture W12.

La position de Mercedes est que l’échange de châssis est purement un événement de rotation planifié.

“C’est un échange étrange entre les deux pilotes”, a déclaré Rosberg à Sky Sports F1 lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà échangé son châssis avec Hamilton.

« Au cours de toutes les années que j’ai passées ici, si vous changiez de châssis, vous passeriez de votre châssis actuel à un nouveau, ou d’un châssis actuel à un châssis d’essai si vous aviez un accident ou quelque chose du genre.

« Mais jamais entre pilotes. La seule explication que j’ai est que Lewis [Hamilton] a insisté pour cela et voulait peut-être voir si quelque chose n’allait pas avec sa voiture.

Sur la façon dont les châssis peuvent se sentir différents les uns des autres, il a déclaré : « Les châssis sont testés en torsion avant de se diriger vers une piste de course et il y a un peu de dispersion, mais la différence est négligeable.

“La seule chose est qu’une fois que vous commencez à conduire avec un châssis particulier, on pense qu’il s’est peut-être un peu plié ou qu’il y a des fissures. L’équipe analysera le châssis autant que possible pour vérifier cela, mais ce n’est jamais sûr à 100 %.

“Je pense que dans le cas de Lewis maintenant, c’est une très mauvaise situation pour lui. Il est sur le pied arrière et ne croit pas qu’il a une voiture qui fonctionne correctement.

“Il est très difficile de trouver des réponses, donc c’est une mauvaise situation pour Lewis.”

Même si Rosberg affirme qu’un échange de châssis n’a jamais eu lieu entre ses coéquipiers chez Mercedes pendant son séjour avec eux, il existe en fait des preuves sur les réseaux sociaux que cela se produit réellement…

Dites bonjour 👋 à W06 – Châssis 01@LewisHamilton a conduit cette voiture pendant la première moitié de 2015 avant qu’elle ne devienne celle de @nico_rosberg pour la seconde moitié.

Cette voiture a marqué six victoires et 11 pôles (le plus grand nombre de pôles dans l’histoire de la #F1 pour un seul châssis 😱) #FOS pic.twitter.com/D6IxwPQ67J

