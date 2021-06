Nico Rosberg voit Lando Norris comme un futur champion du monde

in

Nico Rosberg est convaincu que Lando Norris a tout ce qu’il faut pour devenir champion du monde de Formule 1.

Norris a été jusqu’à présent parmi les étoiles brillantes de la saison 2021 de F1 et est le seul pilote à avoir marqué des points dans toutes les sept premières courses.

Non seulement cela, mais l’homme McLaren a déjà enregistré deux podiums, terminant troisième à Imola et à Monaco, et quatrième au classement du Championnat du monde des pilotes avec 76 points, ce qui le place à 17 points d’avance sur Valtteri Bottas de Mercedes.

Il a également surpassé son nouveau coéquipier, Daniel Ricciardo, tandis que l’Australien a eu du mal à s’adapter à la MCL35M après son passage de Renault. Ricciardo n’a pour l’instant que 34 points contre 76 pour Norris.

Les progrès constants du Britannique au cours de ses deux premières saisons se sont maintenant accélérés et après avoir eu 21 ans en novembre dernier, Rosberg a le sentiment d’avoir atteint sa maturité métaphoriquement et littéralement.

“Lando est dans une forme absolument étonnante, il pilote si bien”, a déclaré Rosberg à propos de Sky F1. “Bien sûr, après avoir également obtenu un nouveau contrat, un nouveau contrat pluriannuel, il est donc vraiment impressionnant, un grand espoir britannique pour l’avenir.

« Absolument Lando a ce qu’il faut pour être un champion du monde. Il le prouve cette année plus que jamais face à Daniel, qui est un pilote phénoménal. La façon dont il l’a dominé cette année a été vraiment impressionnante.

Du côté de Ricciardo, même si ses débuts chez McLaren ont été en deçà des attentes, il y avait des signes que les choses allaient bien au Grand Prix de France où il a terminé sixième pour la troisième fois cette année – sans doute sa meilleure performance alors qu’il a amélioré quatre places sur sa grille. place même si les 20 voitures ont atteint le drapeau à damier.

Rosberg pense que l’ancien homme de Red Bull sera choqué d’avoir trouvé Norris un coéquipier si difficile à maîtriser jusqu’à présent.

“Daniel a beaucoup souffert – le week-end dernier, il s’est un peu rapproché mais il n’est pas encore à son meilleur niveau, il doit encore s’habituer à la voiture”, a déclaré le champion du monde 2016.

« C’est une situation très inhabituelle pour Daniel car il a été très dominant dans son équipe ces dernières années, mais il a juste du mal à maîtriser la voiture.

« C’est tellement horrible quand parfois vous ne sentez pas la voiture sous vous comme vous le souhaitez, alors vous n’avez tout simplement pas confiance en vous.

« À d’autres moments, pire encore, Daniel se dit ‘wow, c’était un super tour’, comme à Monaco, puis regarde le temps au tour et est à huit dixièmes de Lando.

« C’est à ce moment-là que cela devient vraiment difficile pour vous mentalement en tant que pilote et vraiment pas agréable. J’espère que Daniel pourra trouver ses marques.

