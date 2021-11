Nico Schlotterbeck du SC Freiburg fait allusion à un futur transfert au Bayern Munich?

Le défenseur du SC Freiburg Nico Schlotterbeck a eu assez peu de percées cette saison.

L’appel de Schlotterbeck à la première équipe de Hansi Flick pour l’Allemagne était important et a permis au jeune de réfléchir à son avenir – un avenir qui pourrait inclure un arrêt au Bayern Munich.

« Je ne suis pas quelqu’un qui veut absolument jouer en Angleterre ou en Espagne. J’ai toujours voulu jouer en Bundesliga, de préférence avec la meilleure équipe. Si je continue à bien performer, de grandes équipes viendront frapper », a déclaré Schotterbeck à kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Schlotterbeck attribue sa récente confiance à deux choses différentes : sa convocation par Flick et sa performance contre Erling Haaland.

«(Flick) m’a parlé très ouvertement de ce qu’il attendait de moi, de la façon dont il me voyait et du fait qu’il était relativement satisfait de moi. Son impression précédente que j’ai beaucoup de confiance en moi et un bon jeu de construction et que je suis bon en duel, ça m’a été confirmé. Il m’a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de gauchers en défense centrale en Allemagne et qu’il voulait absolument me voir. Je suis encore un jeune joueur si je pense que j’espère avoir beaucoup plus de temps de jeu », a déclaré Schlotterbeck à kicker. « J’ai remarqué à quel point je peux être bon. J’ai joué contre Haaland et Donyell Malen, Lieni (le défenseur du SC Fribourg Philipp Lienhart, décédé) m’a dit que j’avais passé une bonne journée. Dans ce match, j’ai remarqué que je pouvais être un très bon défenseur central et peut-être que je le suis en ce moment. Dans une bonne journée, je peux éliminer pas mal d’attaquants. Espérons qu’il y aura encore beaucoup de jours comme celui-ci. Cette saison, j’ai réalisé que je pouvais me défendre contre n’importe quel attaquant.

Schlotterbeck pourrait devenir la cible du Bayern Munich le plus tôt possible s’il maintient sa forme – et Niklas Süle choisit de quitter la Bavière, ce qui est une possibilité.