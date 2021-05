Nicola Benedetti annonce un nouvel album ‘Baroque’

La violoniste primée aux Grammy Awards Nicola Benedetti sortira son nouvel album Baroque le 16 juillet 2021. Il s’agit du premier album que Nicola Benedetti a sorti sur une configuration d’époque comprenant des cordes en boyau, et elle est rejointe par le Benedetti Baroque Orchestra, un groupe de premier plan de musiciens baroques indépendants, pour la première fois.

Baroque présente une sélection de concerti de Vivaldi ainsi que l’arrangement de Geminiani de «La Folia» de Corelli, l’un des plus anciens thèmes classiques occidentaux qui a été arrangé par de nombreux compositeurs. Geminiani, l’un des plus grands violonistes de son époque, a étudié avec Corelli en Italie et retravaillé un certain nombre de ses œuvres lorsqu’il a déménagé à Londres pour un public local, dont «La Folia».

Sessions virtuelles baroques

La Fondation Benedetti présentera les premières sessions virtuelles baroques pendant trois semaines en juillet, animées par des experts de la performance baroque. Suite à l’énorme succès des quatre sessions virtuelles qui ont eu lieu pendant la pandémie, avec 23000 participants de 84 pays, la Fondation Benedetti travaillera avec des musiciens de tous âges et de toutes scènes sur “ La Folia ” de Geminiani qui figure sur l’album Baroque. La Fondation collaborera également avec un groupe de danseurs qui aideront les participants à explorer le rythme et l’expression.

Nicola Benedetti et le Benedetti Baroque Orchestra donneront huit concerts en direct de la musique du nouvel album Baroque au Grand Hall sécurisé COVID du Battersea Arts Centre à Londres, où l’album a été enregistré, du 18 au 21 juillet.

«Je suis tellement excité de sortir mon premier album baroque»

Nicola Benedetti a déclaré: «Cette musique est si profondément vivifiante, énergisante, libératrice, ancrée et émouvante. Je suis tellement excité de sortir mon premier album baroque avec ce merveilleux groupe de musiciens indépendants, et d’avoir l’opportunité de le jouer pour des gens dans le cadre envoûtant du Battersea Arts Center. J’ai longtemps rêvé de présenter un projet qui rassemble un enregistrement, une performance live et notre travail éducatif et avec le baroque nous y parvenons enfin. Sur le plan émotionnel et psychologique, les musiciens ont soif de faire de la musique ensemble et de se produire pour les gens en direct. Alors que nous sortons, espérons-le, de cette sombre période de pandémie, nous voulons apporter de l’espoir et de l’élévation et la musique baroque, en particulier le baroque italien avec tous ses chants et danses, le fait au maximum.

A propos de Nicola Benedetti

Nicola Benedetti est l’une des violonistes les plus recherchées de sa génération et l’une des artistes classiques les plus influentes d’aujourd’hui. Enfant, elle a étudié à la Yehudi Menuhin School avant de remporter le concours BBC Young Musician en 2004 à l’âge de 16 ans. En 2020, Nicola Benedetti a remporté le Grammy Award du meilleur solo instrumental classique pour son enregistrement du Concerto pour violon de Wynton Marsalis et Fiddle Dance Suite. Son dernier enregistrement Elgar, mettant en vedette le Concerto pour violon du compositeur, est entré au premier rang du classement officiel des albums classiques du Royaume-Uni. Depuis la création de la Fondation Benedetti en 2020, elle a contribué à maintenir les inspirations de musiciens de tous âges et de toutes étapes pendant la pandémie avec une gamme de cours et de vidéos en ligne. En avril 2021, Nicola a donné la première mondiale du Concerto pour violon de Mark Simpson avec le London Symphony Orchestra et Gianandrea Noseda et a donné la première allemande avec WDR Köln en juin.

Le nouvel album de Nicola Benedetti, Baroque, sortira le 16 juillet 2021 et pourra être précommandé ici.

Voulez-vous être le premier à entendre les dernières nouvelles du monde classique? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.