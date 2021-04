Nicola Benedetti remporte la personnalité de l’année du BBC Music Magazine

Le violoniste Nicola Benedetti a remporté cette année le prix de la personnalité de l’année du BBC Music Magazine. Nicola Benedetti est l’une des violonistes les plus recherchées de sa génération et l’une des artistes classiques les plus influentes d’aujourd’hui. Depuis la création de la Fondation Benedetti en 2020, elle a contribué à maintenir les inspirations de musiciens de tous âges et de toutes étapes pendant la pandémie avec une gamme de cours et de vidéos en ligne.

Les sessions virtuelles de la Fondation Benedetti en mai 2020 ont offert trois semaines de tutoriels en ligne à plus de 7000 musiciens, âgés de 2 à 92 ans, de tous les standards de 66 pays, publié plus de 300 vidéos, livré 64 sections Zoom en direct à environ 1900 joueurs à cordes par semaine et donné 30 sessions en direct sur Facebook et YouTube. Depuis janvier 2020, la Fondation a rencontré plus de 23 000 participants de 84 pays.

Nicola Benedetti

Nicola Benedetti est né en Écosse en 1987 et a commencé à jouer du violon à l’âge de quatre ans. Enfant, elle a étudié à la Yehudi Menuhin School avant de remporter le concours BBC Young Musician en 2004 à l’âge de 16 ans. En 2020, Nicola Benedetti a remporté le Grammy Award du meilleur solo instrumental classique pour son enregistrement du Concerto pour violon de Wynton Marsalis et Fiddle Dance Suite. L’album contient des enregistrements de première de deux œuvres écrites spécialement pour elle par le compositeur et légende du jazz Wynton Marsalis. Le dernier album de Nicola Benedetti, Elgar, présente la musique du compositeur britannique le plus aimé, y compris son vaste Concerto pour violon. En plus de longues tournées avec les orchestres et ensembles les plus exceptionnels du monde, Nicola Benedetti est l’un des principaux défenseurs au monde d’une éducation musicale de qualité, et elle a officialisé sa vision et en créant la Fondation Benedetti.

Prix ​​BBC Music Magazine

Les lauréats des BBC Music Magazine Awards 2021 ont été annoncés aujourd’hui, 14 avril 2021. Les BBC Music Magazine Awards célèbrent le meilleur du monde de l’enregistrement classique et sont les seuls prix d’enregistrement de musique classique dans lesquels les principales catégories sont votées par le public .

Les Tallis Scholars ont remporté à la fois l’enregistrement de l’année et le prix de la chorale pour leur enregistrement des messes Josquin. La soprano égyptienne Fatma Said a remporté le Newcomer Award et le Vocal Award pour son premier album El Nour. Le Prix Orchestral de cette année a été décerné à la Sinfonia de Londres et à son chef d’orchestre John Wilson pour leur enregistrement de la trilogie romaine de Respighi: les pins, les fontaines et les festivals de Rome. Le Prix Instrumental a été décerné au pianiste Steven Osborne pour ses interprétations des Sonates pour piano nos 6, 7 et 8 de Prokofiev, et le Concerto Award a été décerné à Antje Weithaas et au violoncelliste Maximilian Hornung pour leurs interprétations du Concerto pour violon de Schumann et du double Concerto de Brahms. Le violoniste Tasmin Little a remporté cette année le Chamber Award avec le pianiste Piers Lane pour leur album British Violin Sonatas Vol. 3. Le Prix de l’Opéra a été décerné à une représentation de The Dancing Master de Malcolm Arnold, mettant en vedette une distribution stellaire de chanteurs et le BBC Concert Orchestra, sous la direction de John Andrews.

Parallèlement aux catégories votées publiquement, le jury du BBC Music Magazine a décerné deux autres prix du jury. Le prix de la première a été décerné à No Longer Mourn For Me, un album d’œuvres de Tavener du violoncelliste Steven Isserlis, et le prix du DVD a été décerné à la mise en scène par Keith Warner de Die Walküre de Wagner du Royal Opera House.

«Cette dernière année a été incroyablement difficile pour tout le monde», a noté Oliver Condy, rédacteur en chef du BBC Music Magazine. «C’est merveilleux de voir que le niveau des enregistrements reste incroyablement élevé dans tous les domaines.»

Pour plus de détails sur les lauréats des BBC Music Magazine Awards 2021, cliquez ici.

Voulez-vous être le premier à entendre les dernières nouvelles du monde classique? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.