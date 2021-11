Nicola Coughlan de Bridgerton révèle ce que les enseignants lui ont dit

Ne vous occupez pas de vos professeurs, Nicola. Comme dirait Lady Violet, « Il n’y a rien que vous ne puissiez faire. »

Bridgerton Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington dans le drame de l’ère Regency, a révélé dans une interview avec The Hollywood Reporter pour sa liste Next Gen qu’elle n’aurait jamais pensé qu’elle jouerait dans une pièce d’époque, grâce aux commentaires qu’elle a reçus à l’école d’art dramatique. « On m’a dit, catégoriquement, que je ne ferais jamais de drame d’époque », se souvient l’actrice. « Ils m’ont dit : ‘Votre visage est trop moderne.’ Je n’ai aucune idée à ce jour de ce que cela signifie. »

Non seulement Nicola joue-t-elle dans la série Shondaland primée aux Emmy Awards, que Netflix a renouvelée tout au long de la saison quatre, elle joue également dans le hit Derry Girls du streamer des années 1990.

Bien que Nicola ne s’attendait pas du tout à jouer dans une pièce d’époque, le reste de la distribution, y compris son coéquipier Phéobé Dynevor— Qui a également fait la liste THR — ne s’attendait pas à l’énorme réponse que l’émission a reçue.